Zillani: Acerbi assolto per “buona fede”, non è uno scherzo; dal calcio italiano è tutto

Il giornalista Paolo Zillani ha commentato su X il verdetto della sentenza su Francesco Acerbi per le parole razziste rivolte verso Juan Jesus durante Inter-Napoli. Ricordiamo che il difensore nerazzurro è stato assolto senza nessuna giornata di squalifica per mancanza di prove.

Caso Acerbi, il commento di Zillani

Non è uno scherzo. Lo scrive Mastrandrea nella motivazione della sentenza con cui ha assolto oggi il difensore dell’Inter: il “contenuto… pic.twitter.com/eMO9XUpKkJ — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 26, 2024

Non è uno scherzo. Lo scrive Mastrandrea nella motivazione della sentenza con cui ha assolto oggi il difensore dell’Inter: il “contenuto discriminatorio” dell’insulto è stato percepito solo da Juan Jesus che per questo ha sollevato il polverone, ma “in buona fede”. Insomma, per questa volta passi… Marconi (Pisa), Santini (Padova) e Lerda (Pro Vercelli) sentitamente ringraziano per le 10 giornate ricevute. Dal calcio italiano è tutto: avanti tutta contro il razzismo.

Il giornalista ironizza sulla testimonianza di Marcus Thuram:

ULTIMORA + + + MARCUS THURAM NON VEDE L’ORA DI RACCONTARE A PAPÀ LILIAN CHE ACERBI NON HA MAI DETTO “NEGRO” A JUAN JESUS, È JUAN JESUS AD AVERE AVUTO LE TRAVEGGOLE + + +

+ + + ULTIMORA + + + MARCUS THURAM NON VEDE L’ORA DI RACCONTARE A PAPÀ LILIAN CHE ACERBI NON HA MAI DETTO “NEGRO” A JUAN JESUS, È JUAN JESUS AD AVERE AVUTO LE TRAVEGGOLE + + + pic.twitter.com/p2bmQIqzzM — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 26, 2024

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;

Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata.

