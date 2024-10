Tomiyasu è l’emblema della scuola-calcio giapponese: duttilità e dedizione al lavoro (The Athletic)

Sa fare tre ruoli diversi e gioca bene con entrambi i piedi. Ama lavorare e arrivare la mattina presto al campo per allenarsi prima da solo.

Takehiro Tomiyasu ha prolungato il suo contratto con l’Arsenal di due anni. Il tecnico Arteta ha detto del giapponese:

«Fisicamente sembra molto più grosso che in tv. La mia prima impressione su di lui è stata molto positiva».

L’ex difensore del Bologna è stato più volte accostato anche ad un trasferimento al Napoli; scelse poi la direzione Premier League. The Athletic ha scritto sulla sua carriera e la personalità del calciatore:

Tomiyasu è molto legato alla sua terra, nonostante non ci viva da più di dieci anni. Il ds del Bologna Di Vaio aveva parlato di lui: «Ho capito subito che si trattava di un giocatore giovane, molto concentrato sul suo lavoro e molto focalizzato sui suoi obiettivi». L’Stvv (Belgio) è stato il primo club in cui Tomiyasu ha giocato in Europa; a 19 anni, è stato il primo giocatore nipponico ad essere acquistato; sono seguiti Wataru Endo e Daichi Kamada l’estate successiva. Il ds della squadra Tateishi aveva rivelato che i calciatori giapponesi sono un po’ timidi; e questa timidezza è ancora evidente in Tomiyasu. A novembre si era meravigliato che qualche giornalista volesse scrivere di lui. E’ un ragazzo che ama lavorare e arrivare la mattina presto al campo per allenarsi prima da solo. La sua etica professionale non è l’unica qualità del calciatore; uno dei suoi punti di forza è la duttilità.

«Ricordo che nella partita in cui l’ho osservato, contro il Charleroi, ha cambiato ruolo tre volte e sapeva usare bene entrambi i piedi» ha spiegato Di Vaio. «Contro uno dei migliori attaccanti d’Europa, Victor Osimhen, è stata una prestazione molto difficile per lui, ma ha giocato molto bene. Ha commesso un errore, ma non ha perso la fiducia in se stesso». Rispetto ad altre culture, quella in Giappone tende a concentrarsi sul miglioramento dei punti deboli piuttosto che affinare i punti di forza. Nelle sedute di allenamento si allenano entrambi i piedi per giocare bene fin dalla giovane età. Il suo trasferimento nel 2021 a nord di Londra è stato un po’ inaspettato, era vicino al Tottenham. Di Vaio ha dichiarato: «Abbiamo fatto un investimento su di lui. Sapevamo che, dopo uno o due anni, lo avremmo venduto a un top club». Ha dimostrato di essere una risorsa utile nelle tre stagioni in Inghilterra, anche se ha perso 11 partite a causa di un infortunio al polpaccio alla fine della stagione 2021-22, 16 dopo un infortunio al ginocchio nella stagione 2022-23 e 14 in questa stagione. Ma l’Arsenal ha fiducia in lui.

