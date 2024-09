Real Sociedad, incidenti tra ultras e polizia all’arrivo del pullman con la squadra

Lanci di bengala prima della sfida di Champions Real Sociedad-Psg.

Non è cominciata nel migliore dei modi la sfida di Champions tra Real Sociedad e Psg. Gli ultras spagnoli, all’arrivo del pullman con la squadra, hanno iniziato a lanciare bengala verso la polizia, provocando incidenti a San Sebastian. Le immagini dall’account X di Marca.

Incidentes entre aficionados de la Real Sociedad y la policía en San Sebastián previos al partido de Champions#UCL pic.twitter.com/IfC32fmmAc — MARCA (@marca) March 5, 2024

Real Sociedad-Psg, la polizia basca sequestra mazze e coltelli agli ultras

Scendono in campo questa sera per gli ottavi di finale di Cahmpions League, la Real Sociedad e il Psg. A poche ore dal fischio d’inizio le forze dell’ordine spagnole hanno avuto un bel po’ da fare come riportato dai giornali spagnoli.

Sono infatti stati identificati un centinaio di “tifosi violenti” della Real Sociedad e più di un centinaio ultras del Paris Saint Germain con vari oggetti destinati ad mettere in atto una guerriglia questa sera.

Il Dipartimento di Sicurezza basco ha indicato che, all’interno del dispositivo speciale di sicurezza stabilito prima della partita di Champions League tra la Real Sociedad e il PSG, tra lunedì pomeriggio e questa mattina presto ha identificato mezzo centinaio di ultras della squadra di San Sebastian e ha registrato una ventina di veicoli.

L’Ertzaintza, la forza di polizia dei Paesi Baschi, ha pubblicato un video in cui mostra il materiale sequestrato questa mattina a gli ultras. Più di una dozzina di mazze da golf, asce di ghiaccio (attrezzature da montagna), barre, stampelle, coltelli, cacciaviti, guanti, barre di metallo…

