Politano: «Vogliamo arrivare tra i primi quattro, altrimenti sarà una stagione brutta»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta col Barcellona in Champions

Le parole di Politano

«C’è tanto dispiacere perché pensavamo di poterla pareggiare. Abbiamo avuto anche un’occasione, poi loro hanno chiuso la partita. C’è tanto dispiacere perché nonostante l’avvio sotto shock, dove avevamo preso due gol, poi eravamo stati bravi nel reagire. Adesso bisogna guardare avanti perché abbiamo dieci finali che ci aspettano, l’obiettivo è continuare a lottare per fare questo tipo di partite»

Il rigore di Osimhen?

«Io ero vicino, sinceramente ho visto che il contatto c’era. Poi loro purtroppo hanno ritenuto diversamente. Due pesi e due misure? Un po’ di differenza ci sta, proprio a livello di arbitraggio penso che si vede»

De Laurentiis?

«Non è sceso nello spogliatoio a fine primo tempo. Abbiamo parlato con il mister a fine partita, sicuramente c’è da analizzare gli errori che abbiamo fatto, però dobbiamo continuare su questa strada perché c’é ancora tempo per arrivare all’obiettivo. Sapevamo l’importanza di questa partita, che non sarebbe stata facile perché il Barcellona é una squadra top. C’é dispiacere, ma un obiettivo c’é: arrivare tra le prime quattro per continuare a vivere notti così. Altrimenti sarà sicuramente una stagione brutta.

Non avevamo preparato la partita con una partenza così, c’é da lavorare sicuramente così. La squadra ha reagito bene, abbiamo creato tante occasioni. Nonostante la sconfitta dobbiamo continuare ad essere fiduciosi in noi stessi perché abbiamo le qualità per fare questa rincorsa in campionato. Ci portiamo dentro il fatto che abbiamo giocato bene ma abbiamo commesso parecchi errori sui quali ci sarà da lavorare. Dobbiamo cercare di giocare il pallone in avanti»

I tifosi? «Sono fantastici, ci seguono ovunque. Speriamo di regalargli altri giorni fantastici»

