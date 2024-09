Pacifici: «Rimando al mittente gli attacchi strumentali. Il Var è un’occasione straordinaria»

Il presidente dell’Aia: «La tecnologia ci aiuta a sbagliare meno, c’è un grande dibattito sulle varie interpretazioni, ognuno dice la sua. Il bello del calcio è anche questo»

Il presidente dell’Aia Pacifici è intervenuto a margine della presentazione del Premio Bearzot, parlando delle polemiche arbitrali che ci sono state negli ultimi giorni.

«Siamo sereni, siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre capacità. Rimando al mittente attacchi strumentali, dati alla mano in questa stagione ci sono esattamente gli stessi errori della passata stagione e non c’è recrudescenza degli errori. Andiamo avanti con la consueta serenità e professionalità che ci hanno sempre contraddistinto. Non entriamo nel merito delle polemiche perché non è nostro costume e non lo faremo mai».

«Comunicazione ancora più aperta in futuro? Penso che la comunicazione in questo momento è aperta, se c’è addirittura una trasmissione che analizza gli episodi della domenica in maniera straordinaria rispetto al passato in tempo reale. Dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo che è super partes e stare attenti al tipo di comunicazione che trasmettiamo».

Pacifici: «Il Var è un’occasione straordinaria, la tecnologia fa sbagliare di meno»

«Io ho sempre detto che il Var è un’occasione straordinaria. Se guardiamo a 30 anni fa, gli errori sono diminuiti del 90%. La tecnologia ci aiuta a sbagliare meno, c’è un grande dibattito sulle varie interpretazioni, ognuno dice la sua. Il bello del calcio è anche questo. Ma secondo me il Var è uno strumento che – se messo a regime, perché ci vuole equilibrio nella gestione delle immagini – può portare benefici a tutto il mondo del calcio».

Sulle parole di Lotito

«È una riflessione che faremo tranquillamente e serenamente. Noi all’interno della federazione siamo autonomi. La nostra associazione in maniera autonoma elegge il proprio presidente che sono io e sono stato eletto democraticamente dalla base. E il presidemt in piena autonomia designa i vari organi tecnici. Questo è sinonimo di assoluta autonomia gestionale e operativa a garanzia del calcio».

Lotito, presidente della Lazio, si è infuriato per l’arbitraggio della partita contro il Milan. Di Bello ha avuto “il cartellino facile” tra gialli e tre espulsioni ai danni dei biancocelesti.

«Un sistema è credibile quando viene garantita l’affidabilità dei comportamenti e, quando vengono meno questi presupposti, ci si pone un interrogativo. La Lazio porrà il problema nelle sedi proposte, per far si che queste situazioni vengano analizzate. Non si ritiene più che questo sistema possa garantire il rispetto dei valori dello sport. La credibilità del sistema sta venendo meno in quanto anche il merito sportivo viene meno. Quando parlo del sistema, parlo del sistema calcio. Noi come Lega Serie A abbiamo deliberato di voler uscire dalla Federazione, perché non si ritiene che questo sistema possa garantire il rispetto dei valori dello sport».

