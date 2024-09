Osimhen è l’attaccante che fa più accelerazioni al mondo: quasi due in più a partita

Il Cies ha analizzato i giocatori di 28 campionati. Victor compie 1,93 accelerazioni (corse di almeno 0,7 sec a più di 10,8 kmh) a partita in più del previsto

Secondo un rapporto settimanale del Cies, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, Victor Osimhen è l’attaccante che compie più accelerazioni del previsto a partita. “Con 1,93 accelerazioni a partita in più del previsto, Victor Osimhen (Napoli) è primo” tra i 20 attaccanti che militano in 28 campionati. Per accelerazioni si intendono “le corse di almeno 0,7 secondi a più di 10,8 kmh“.

Nella classifica redatta dal Cies, sono inseriti solo i calciatori che hanno giocato almeno 1.000 minuti in campionato durante la stagione in corso o nell’ultima stagione conclusa. I dati forniti da SkillCorner certificano che l’attaccante del Napoli non ha eguali. Il secondo attaccante dei top cinque campionati europei (Premier, Liga, Bundeliga, Serie A e Ligue1) è Vinicius che però è settimo nella classifica del Cies.

Osimhen è il calciatore che compie più accelerazioni al mondo

Scrive il Cies:

“Tenendo conto della posizione e dello stile della squadra di gioco (livello di possesso palla, pressione e verticalità), con 1,93 accelerazioni a partita in più del previsto, Victor Osimhen (Napoli) è primo tra gli attaccanti. Il nigeriano precede il ghanese Emmanuel Boateng (Rio Ave) e l’ivoriano Vakoun Bayo (Watford). Tra le ali, il podio è composto da Álvaro García (Rayo Vallecano), Armand Laurienté (Sassuolo) e Felipe Anderson (Lazio). L’olandese Guus Til (PSV Eindhoven) è in testa alla classifica dei trequartisti. “Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) sbaraglia la concorrenza tra i terzini con il distacco più ampio in assoluto (x2.1 rispetto al valore atteso); mentre Danilo (Juventus), Ruan (Sassuolo) e Davinson (Galatasaray) sono i primi tre per quanto riguarda i difensori centrali”.

Gli italiani in classifica: Chiesa 14° e Immobile 13°

Tra gli attaccanti che effettuano più accelerazioni rispetto a quelle previste ci sono anche Chiesa e Immobile. L’attaccante della Lazio si piazza al tredicesimo posto con 1,58 accelerazioni in più rispetto previsto, mentre Chiesa quattordicesimo con 1,57 accelerazioni in più.

