Non c’è pace per la Roma dei Friedkin, rivolta di tifosi e politici contro il caro-prezzi per il Milan

Su Repubblica. 51 euro la Curva, tra 122 e 149 la Tribuna Tevere.

Non c’è pace per la Roma dei Friedkin, rivolta di tifosi e politici per il caro-prezzi contro il Milan. Lo scrive Repubblica nell’edizione romana. Prima la vicenda del licenziamento dell’impiegata (e del suo fidanzato) per un video a luci rosse privato sottrattole da un calciatore della Primavera che invece è ancora al suo posto. Ora il caro-prezzo per i quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. Cinquanta euro più prevendita la curva, tra 122 e 149 la Tevere.

Scrive Repubblica Roma:

“Il prezzo dei biglietti per i quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan è una vergogna”. Tuona su Facebook Enzo Foschi, segretario romano del Pd e noto tifoso giallorosso. Un post apprezzato da diversi esponenti dem della maggioranza. Con i like di Mauro Caliste, presidente del V municipio, Fabrizio Grant, consigliere eletto del VII municipio e Patrizia Prestipino ex deputata, appena nominata dal sindaco Gualtieri Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale.

Non si placa invece la rabbia dei tifosi della Roma sui social, dopo lo striscione esposto dai rappresentanti della Curva Sud domenica scorsa: “Non giocate con i sentimenti della vostra gente se questo è il prezzo… non valete niente”. La parola «vergogna» è il refrain sotto ogni post del club giallorosso, oltre allo slogan « prezzi popolari, per settori popolari». Ma di quali cifre si tratta nello specifico? I prezzi in prevendita per gli abbonati, secondo la tabella pubblicata dalla Roma, vanno dai 51 euro (più prevendita) per un biglietto in Curva Sud ai 64 euro per i Distinti. Si sale di prezzo per la Tribuna Tevere che varia da 122 a 149 euro, fino ad arrivare ai 200 euro della Tribuna Monte Mario centrale. Un rincaro del 100% rispetto al prezzo applicato agli stessi abbonati la scorsa stagione per i quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord (25 euro per una Curva).

