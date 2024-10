Napoli-Atalanta, le probabili: Raspadori al posto di Kvara. Gasperini con Scamacca

Titolare anche Juan Jesus che potrebbe indossare la fascia di capitano dopo il caso Acerbi. Gasperini senza Koopmeiners e De Ketelaere

Sabato il Napoli apre la 30esima giornata di Serie A, al Maradona arriva l’Atalanta di Gasperini. Uno scontro diretto di fondamentale importanza per continuare a sperare in una qualificazione in Champions League. Calzona deve fare i conti con la probabile defezione di Kvaratskhelia, infortunato con la sua nazionale. Al suo posto pronto Raspadori. Anche l’Atalanta ha i suoi problemi. Potrebbe infatti saltare il match Koopmeiners e Charles De Ketelaere. Napoli-Atalanta si giocherà alle 12:30.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Le probabili formazioni secondo Sky:

Napoli (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

Atalanta (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Sulla maglia del Napoli contro l’Atalanta non ci sarà la patch “Keep racism out”

Il Napoli non metterà la patch “Keep racism out” sulla nuova maglia nella partita contro l’Atalanta. La patch fa riferimento all’omonima campagna antirazzismo promossa dalla Lega Serie A. Ad annunciarlo è stato Tommaso Bianchini, responsabile marketing del club azzurro, in occasione della presentazione della maglia speciale che il Napoli indosserà alla ripresa del campionato, casacca celebrativa della partnership con il main sponsor Msc Crociere:

«Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli stesso direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli», ha concluso Bianchini rispondendo a una domanda sulla decisione del Napoli.

