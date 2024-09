Meret finirà sul mercato a giugno, c’è in arrivo Caprile (Gazzetta)

Sicuro non ci sarà più Piotr Zielinski, il cui rinnovo è stato gestito male e ora andrà all’Inter da svincolato. In bilico anche le posizioni di Meret (opzione di rinnovo di un anno verrà esercitata ma finirà sul mercato visto che è in arrivo Caprile) e Simeone, passato da bomber di scorta per lo scudetto a oggetto misterioso con Garcia prima e ora con Calzona. Mazzarri aveva dato fiducia al Cholito, che però ha segnato soltanto in Supercoppa. Troppo poco per farne un perno del futuro, anche perché Gio vuole giocare con continuità. Insomma, la rivoluzione è dietro l’angolo. De Laurentiis è pronto a rivoltare ancora il suo Napoli per riportarlo sul tetto d’Italia.