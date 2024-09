L’ammazza Juventus si chiama Jack Raspadori (Corsport)

Un’ora e mezza che neanche Agatha Christie avrebbe sceneggiato, con lampi di suspance, brividi sparsi qua e là e un finale di quello da evitare ai cardiopatici

Il Napoli è riuscito in quella che appare come un’impresa, battere la Juve. Una vittoria che sancisce quanto di buono si era visto nel Napoli contro il Sassuolo e lascia bene sperare per il proseguo del campionato. Ci sono voluti tre cambi in panchina per ritrovare il gioco e la serenità di giocare, ma finalmente Calzona sembra aver riportato indietro le lancette dell’orologio. La partita di ieri è stata inaspettatamente bella e sorprendere, grazie alle incursioni e ai gol di Kvara e Raspadori, scrive oggi il Corriere dello Sport

Il Napoli vince grazie a Raspadori

“Un’ora e mezza che neanche Agatha Christie avrebbe sceneggiato, con lampi di suspance, brividi sparsi qua e là e un finale di quello da evitare ai cardiopatici: l'”ammazza” Juventus si chiama, ancora e di nuovo, Jack Raspadori, che al 43′ d’una partita, come il 23 aprile, spazza via un’avversaria autorevole, risistemando all’incarico il rigore parato da Szczesny a Osimhen.”

A Sky Sport

«C’è stato sicuramente un cambiamento mentale. Calzona è riuscito a farci resettare con la testa trovare più fiducia, più continuità. Ma sappiamo bene che non è finito il percorso di miglioramento».

Quale è il tuo ruolo, dove ti trovi meglio?

«Mi sento più a mio agio nelle zone centrali del campo, questo non significa che non possa giocare sull’esterno. Penso di poter ricoprire tutti i ruoli».

