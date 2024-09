Il Napoli monitora Gimenez del Feyenoord per il post-Osimhen (Schira)

L’attaccante messicano classe 2001 ha totalizzato già 24 reti in stagione.

Il Napoli l’anno prossimo perderà, con ogni probabilità, Victor Osimhen. All’attaccante nigeriano è stato rinnovato il contratto con una clausola rescissoria di circa 130 milioni. Per sostituirlo, gli azzurri stanno pensando a Santiago Gimenez del Feyenoord, come riportato da Nicolò Schira.

Il giornalista scrive che gli scout del Napoli hanno già visionato più volte il 22enne attaccante messicano. Quest’anno ha già totalizzato 34 presenze con la squadra olandese e 24 gol, di cui 21 in campionato.

Calciomercato del Napoli analizzato dalla Gazzetta

Chi si avvia verso una bocciatura vera e propria è Lindstrom. Per un po’ sembrava vittima di un equivoco tattico, che De Laurentiis in persona ha smentito a gran voce. Un’azione difensiva che ha tolto ogni attenuante al danese, finora inconsistente e costretto soltanto agli scampoli di partita.

Anche a gennaio non è andata meglio con Mazzocchi che è un comprimario alle spalle di Di Lorenzo. Traorè, fortemente voluto dalla dirigenza nonostante i problemi pregressi di salute, che ancora non ha dimostrato chi è. Dendoncker non pervenuto, con soli 21 minuti in campo. L’unico che esce fuori da questa scia di disastri è Ngonge

“Non ha mai disputato una gara dal primo minuto, eppure ha sempre trovato il modo di distinguersi in quei pochi spazi he gli sono stati riservati”.

