Il Napoli ha una missione: tentare di salvare la stagione dal disastro (Corsport)

Il Napoli rischia di restare fuori dalla Champions e anche dall’Europa League. Calzona è imbattuto in campionato

Il Napoli ha una missione: tentare di salvare la stagione dal disastro. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Prima di farsi sfilare lo scudetto della maglia, e lasciare che l’Inter lo cucia meritatamente sulle proprie, il Napoli ha una ed una sola missione: tentare disperatamente di salvare la propria stagione dal disastro – economico e tecnico – e provare a proiettarla in quell’universo luccicante che gli è appartenuto per un bel po’.

Il Napoli che ha rifatto la Storia e l’ha scandita a modo suo, riempiendo di bellezza quel torneo che ha avuto un solo padrone – se stesso – è sparito da parecchio, in pratica non s’è mai visto: però con Calzona è imbattuto in campionato (due vittorie e due pareggi), è reduce dalla delusione di Barcellona ma grazie al Milan, alla Roma, all’Atalanta e alla Fiorentina può pensare di agganciarsi alla Champions, che potrebbe spalancargli le porte con un quinto posto danaroso e pure prestigioso.

Per ora, è fuori dalla Champions, rischia di rimanere a guardare pure l’Europa League, è stato sculacciato in Coppa Italia dal Frosinone e non ha altro a cui aggrapparsi che a queste dieci finali che l’attendono. La prima è la più complicata.

Ranking Uefa, il Napoli scenderà al 19° posto (ora è al 17esimo) per la stagione 2024/25

In seguito agli ottavi di finale disputati nelle competizioni europee, Calcio e Finanza ha pubblicato il ranking Uefa delle squadre italiane. Ricordiamo che in Champions League sia Napoli che Inter sono state eliminate agli ottavi; in Europa e Conference League i 4 club italiani sono ancora in corsa.

Ranking Uefa delle squadre italiane

L’Inter è a 101 punti, sesta; nono posto per la Roma (95 punti); il Napoli 17esimo posto a pari merito con la Juventus, 80 punti; Atalanta 21esima con 72 punti; Milan al 28esimo posto, 59 punti; Lazio 32esima (54 punti); Fiorentina al 55esimo posto con 34 punti. Il ranking viene calcolato in base alle ultime cinque stagioni. Dal 1° luglio 2024 alcune posizioni muteranno.

Per la stagione 2024/25 le squadre italiane saranno così disposte:

Roma quinto posto, 84 punti; Inter nona con 76 punti; Napoli 19esimo con 61 punti; Milan 21esimo, 59 punti; Juventus al 22esimo posto, 58 punti; Atalanta 26esima, 52 punti; Lazio 30esima, 50 punti; la Fiorentina al 47esimo posto con 34 punti.

ilnapolista © riproduzione riservata