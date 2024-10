Giroud saluterà il Milan: è atteso al Los Angeles Fc (Romano)

Con ogni probabilità, l’attaccante Olivier Giroud lascerà il Milan al termine della stagione. Come annunciato da Fabrizio Romano, la sua prossima destinazione sarà l’Mls, precisamente il Los Angeles Fc (squadra in cui militava Chiellini):

Il Los Angeles Fc ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Olivier Giroud con un contratto valido fino a dicembre 2025. C’è stata un’offerta formale all’inizio di questa settimana. Il francese non ha ancora firmato, ma è quasi fatta.

🚨🇺🇸 LAFC have reached verbal agreement to sign Olivier Giroud on a contract valid until December 2025!

After interest revealed in October and formal bid earlier this week, there’s an initial agreement in place.

Nothing signed yet but close to being done.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024