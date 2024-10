È Hancko il nuovo Kim, il difensore goleador che costa 20-25 milioni (Gazzetta)

Slovacco del Feyenoord, il Napoli non ci ha creduto la scorsa estate e ora il prezzo è aumentato. Con gli Europei salirà ulteriormente

È Hancko il nuovo Kim, il Napoli se l’è già lasciato sfuggire una volta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Nella Slovacchia di Calzona da anni giganteggia anche David Hancko, difensore centrale del Feyenoord finito da tempo nel mirino dello scouting azzurro. Dopo un timido approccio nella scorsa estate, adesso il Napoli sembrerebbe essersi convinto a sferrare l’affondo decisivo sul 27enne difensore goleador che ha tutto per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kim Minjae.

Hancko conosce già l’Italia: nel 2018 fu acquistato dalla Fiorentina, ma collezionò appena cinque presenze (con un assist), una proprio contro il Napoli. Mancino, 188 centimetri di muscoli e personalità (rigorista se serve), Dabid è un difensore goleador, merce rara e fondamentale nel calcio moderno: in Olanda in un anno e mezzo ha messo a referto 7 reti e 8 assist in 84 presenze totali, mettendosi in mostra anche a livello internazionale.

La Gazzetta ricorda che ha da poco rinnovato fino al 2028 col Feyenoord e che è finito sul podio come miglior giocatore slovacco premio vinto da Lobotka.

Col senno di poi è sempre facile parlare, ma è che l’investimento su Hancko sarebbe stato da fare la scorsa estate, peer garantirsi un giocatore già pronto al salto in una big di A. Errore di valutazione più che di programmazione, al quale il Napoli ora vuole porre rimedio. Il problema, però, è che oggi il valore di David si è alzato parecchio rispetto ai 20-25 milioni con cui si poteva acquistare un anno fa.

Il Napoli si affretti, dopo gli Europei il suo prezzo salirà.

