De Laurentiis il progressista spegne la voce dell’allenatore, nessun grande club lo fa (Corsport)

Il quotidiano critica la decisione del club di annullare le conferenze pre-partita fino alla fine del campionato

De Laurentiis il progressista spegne la voce dell’allenatore, nessun grande club lo fa. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano che critica la scelta del Napoli di eliminare le conferenze per-partita fino alla fine del campionato.

C’è uno dei tanti Aurelio De Laurentiis (rif. Spalletti) che nella sua sua veste di comunicatore stavolta ha deciso di evitare all’allenatore qualsiasi conferenza stampa pre-partita di campionato. Da qui alla fine, nell’imminenza di una gara, per Calzona non ci sarà niente da dire. Il Presidente, auto-convintosi d’essere un progressista o meglio ancora un visionario, appena lusingato dalla scelta del Barcellona di prodursi le maglie da sé – un’idea della quale può farsi vanto – s’è tuffato in questo sistema antidiluviano, rifiutato da chiunque abbia il desiderio di far sentire la propria voce al di là delle proprie orecchie.

Forse sono folli al Milan, all’Inter, alla Juventus, ai due Manchester, al Psg, al Real e al Barça, all’Arsenal e al Chelsea e al Bayern, incapaci di spegnere la voce dei propri tecnici. O magari nei grandi club sanno come si fa!

La decisione di De Laurentiis

Napoli-Juventus, Calzona non terrà la conferenza stampa. Il Napoli fa sapere che l’allenatore non terrà conferenza alla vigilia della partita di domenica sera. Il club aggiunge che il tecnico non terrà più conferenze pre-campionato. Parlerà solo alla vigilia degli incontri Uefa.

Napoli-Juventus dal punto di vista legale

Ieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al ‘Business of Football Summit’, aveva parlato del prossimo Mondiale per Club, «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli». La mossa successiva più logica sarebbe stato un ricorso contro la possibilità che la Juve prenda il posto che spetta al Napoli nella competizione ed oggi è arrivata la notizia che il presidente è passato ai fatti.

