De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il Napoli (Corsport)

Da Sudakow, David, Gimenez a Buongiorno e Goretzka: il piano per rinforzare la spina dorsale del Napoli prende forma

Mancano ancora nove partite alla fine del campionato, ma il Napoli, così come tante altre squadre è già ala lavoro per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport scrive che non è affatto un mistero che sia stato un anno quasi fallimentare per i campioni d’Italia e proprio per questo il presidente De Laurentiis è intenzionato a rivedere la spina dorsale del suo Napoli.

“La colonna vertebrale, l’asse centrale fatta di un difensore che richiami il peso specifico di un Kim mai sostituito; di un centrocampista capace di fioretto, sciabola e spada così come sapeva Zielinski, valigia sul letto e viaggio all’Inter prenotato per il primo giorno di luglio; di un centravanti da tenere pronto per l’uso nel caso in cui Osimhen, così come ha preannunciato De Laurentiis vaticinandone un destino lontano, dovesse traslocare in Europa (soltanto fuori Italia, come da clausola rescissoria da 130 milioni)”

De Laurentiis immagina il Napoli del futuro

Tanti i nomi in lista, scrive il Corsport, al momento solo nomi ovviamente perché per capire quali potrebbero essere le mosse di De Laurentiis bisognerà prima capire quali saranno le possibilità economiche del Napoli

Alessandro Buongiorno, 24 anni, difensore della Nazionale e del Torino che nell’ultima passerella al Maradona ha vinto (bene) il duello con Osi, è stato a lungo l’oggetto del desiderio dichiarato del Milan e più nascosto del Napoli. Il suo club lo ha blindato, lo ha tolto dalla vetrina almeno fino all’estate, ma ormai siamo in primavera e l’identikit è sempre molto gradito. Da capirne la valutazione, i centrali italiani sono quotati sempre un bel po’ e a volte troppo: giravano gli zeri di 30-35 milioni almeno. De Laurentiis ne ha già offerti 40, e proprio a gennaio, allo Shakhtar per la stellina del calcio ucraino Georgyi Sudakov, 21 anni: proposta rifiutata, da quelle parti sognano incassi record tipo Mudryk al Chelsea. Impossibile allo stato, ma il Napoli incalza senza farsi strozzare. E insieme non smette di guardare a Leon Goretzka, 29 anni, panzer del Bayern che intriga pure la Juve. Fronte attacco: Jonathan David, canadese di 24 anni di proprietà Lilla (così com’era Osi), è un nome e sono gol che ricorrono da una vita: anche un’estate fa, quando Victor era tra i sospesi, era a lui che pensavano gli autori del mercato. Poi, è arrivato anche Santiago Gimenez, 22 anni, straripante con il Feyenoord e molto meno con il Messico. Il sogno di Adl? Joshua Zirkzee, il tulipano del Bologna, 22 anni di splendore. Che ha incantato mezza Europa.

