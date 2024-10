Da quando Mourinho è stato meritatamente esonerato dalla Roma, è diventato un disco rotto (Libero)

Non c’è pace per José Mourinho, dopo che il portoghese ha fatto divertire gli amanti del calcio, sia in campo che fuori, ora la sua figura viene da più parti criticata con ironia. Dopo l’addio alla Roma lo Special One ha parlato più volte, ultima ieri, dopo aver sventolato la bandiera a strisce nel GP di motociclismo del Portogallo. Ha criticato Thiago Pinto e parlato ancora del suo assurdo esonero. A proposito Libero scrive

“Di “Special” gli è ormai rimasto solo l’appellativo, perché pure nelle dichiarazioni pubbliche è diventato noioso. Anzi, da quando è stato meritatamente esonerato dalla Roma si è trasformato in un disco rotto”.

Mourinho e le due finali europee

Mourinho si è appellato alle sue due finali europee criticando la scelta della Roma di mandarlo a casa, ma anche su questo Libero critica il tecnico

“Mou resta aggrappato a quelle due finali, che sono l’unico motivo per il quale i Friedkin si andare bene altrettanti campionati deludenti, conclusi con anonimi sesti posti”. Insomma la scelta di sostituito con De Rossi non solo sarebbe giusta, ma anche la migliore presa dalla dirigenza giallorossa

“Nessuno dimentica né sminuisce i risultati europei ottenuti dal portoghese, ma al tempo stesso è il campo a dire che l’esonero non è stato “strano”, anzi è stata la mossa migliore dei Friedkin”.