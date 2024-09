Horner, la moglie Geri (ex Spice Girl) va in Bahrein per salvarlo ma si è sentita umiliata (Daily Mail)

Il quotidiano inglese scrive che i messaggi divulgati sulle presunte molestie «hanno messo per la prima volta in discussione il matrimonio»

Il caso mediatico di cui è protagonista Horner, non si ferma. Il team principal della Red Bull è sempre sotto accusaper aver inviato foto e messaggi espliciti a una sua dipendente. La Red Bull aveva annunciato come conclusa l’indagine interna all’azienda sul fatto, lasciando ad Horner il suo incarico. Ieri, poi, qualcuno ha inviato le prove della vicenda ai giornalisti nel circus della f1 e il caso è riemerso.

Ora nella vicenda è entrata la moglie di Horner, l’ex Spice Girl Geri Halliwell. Si è presentata in Bahrein con lui, per quella che il Telegraph chiama “un’apparente dimostrazione di solidarietà nei confronti del marito“.

Caso Horner, la moglie Gery in Bahrein per mostrargli sostegno

Il quotidiano inglese scrive:

Geri Horner è arrivata in Bahrein prima della gara di apertura della stagione di Formula Uno. Christian Horner, suo marito e capo della squadra di Formula 1 Red Bull, si trova ad affrontare un’intensa indagine sui messaggi tra lui e una dipendente donna.

Geri Halliwell, ex Spice Girl, è arrivata giovedì sera mentre è avvenuta la fuga di notizie.

Alcune fonti hanno suggerito che Geri si sia sentita umiliata dopo che i messaggi sono stati inviati a centinaia di giornalisti e funzionari di F1. Altri hanno detto che lei insiste a restare al fianco del suo uomo.

Venerdì scorso, fonti avevano fortemente lasciato intendere che Geri – conosciuta anche come Ginger Spice dai tempi delle Spice Girls – si sarebbe presentata in Bahrein. Dovrebbe fare la sua apparizione sabato, durante la prima gara dell’anno.

La carriera di Horner come capo della squadra corse Red Bull (8 milioni di sterline di stipendio) è rimasta in bilico da quando è emerso che una dipendente ha sporto denuncia contro di lui per molestie.

Horner è stato prosciolto mercoledì dall’accusa a seguito di un’indagine indipendente condotta da un avvocato esterno con sede a Londra, solo che il giorno dopo sono trapelati centinaia di messaggi WhatsApp e alcune immagini che presumibilmente mostravano lo scambio di messaggi inappropriati.

Horner ha minacciato azioni legali per qualsiasi organo di stampa che ristampasse i messaggi. La loro autenticità non è stata stabilita.

Parlando pubblicamente per la prima volta, Horner ha dedicato poca attenzione ai giornalisti in Bahrein. «[Non] commenterò speculazioni anonime provenienti da fonti sconosciute».

Alla domanda su cosa sarebbe successo dopo, Horner ha risposto: «Si corre (ndr si riferisce al weekend di gara)».

La fuga di messaggi ha messo il matrimonio in crisi

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Gery Horner avrebbe avuto una crisi di nervi quando i messaggi sono stati divulgati e che questi “hanno messo in discussione il matrimonio per la prima volta“. Il quotidiano poi scrive che “secondo il piano lei sarà al fianco di Horner sulla griglia pre-gara, insieme al suo principale alleato nel consiglio di amministrazione della Red Bull, il miliardario tailandese Chalerm Yoovidhya, che possiede il 51% della società di bevande energetiche“.

