Cartellino blu, Infantino (Fifa): «Siamo contrari, non sapevo nulla di questa discussione»

Il presidente della Fifa: «Siamo sempre aperti a idee e proposte, ma poi bisogna proteggere la tradizione del gioco»

Gianni Infantino, presidente Fifa, ha smentito le notizie che riguardavano l’arrivo dei cartellini blu nel calcio d’élite.

Infantino: «Non ero a conoscenza di queste discussioni»

«Non verranno utilizzati cartellini blu a livello d’élite», ha detto Infantino arrivando all’Assemblea generale dell’Ifab (ndr International Football Association Board) a Loch Lomond in Scozia. «Questo è una discussione che per noi non esiste. La Fifa è totalmente contraria ai cartellini blu. Non ero a conoscenza di queste discussioni, il presidente della Fifa – e penso che la Fifa abbia voce in capitolo nell’Ifab. Se vuoi il titolo è cartellino rosso contro cartellino blu».

«Dobbiamo essere seri. Siamo sempre aperti a idee e proposte. Ma una volta passate in rassegna (ndr le idee) bisogna anche tutelare l’essenza e la tradizione del gioco. Non esiste il cartellino blu».

“La Fifa desidera chiarire che le notizie sul cosiddetto “cartellino blu” ai livelli d’élite del calcio sono errate e premature. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a testare in modo responsabile e a livelli più bassi, una posizione che la Fifa intende ribadire quando questo punto all’ordine del giorno sarà discusso all’Agm dell’Ifab il 2 marzo».

La Fifa non ha messo freno al cartellino blu, ma ha voluto precisare che la sperimentazione sarà più lenta e partirà dai livelli più bassi.

Nel calcio sarà introdotto un cartellino blu. L’International Football Association Board (Ifab) ha firmato per avere questa nuova modalità di giudizio, dopo l’avvento dei cartellini gialli e rossi. Il Telegraph scrive:

“I giocatori saranno cacciati dal campo per 10 minuti se commettono un fallo cinico o mostrano dissenso nei confronti del direttore di gara. Il colore blu è stato preferito a quello arancione per differenziarlo chiaramente dal rosso e giallo. Il nuovo protocollo ha annunciato che a un giocatore dovrebbe essere mostrato un cartellino rosso se ne riceve due blu durante una partita o uno giallo e uno blu. Le prove dei nuovi cartellini potrebbero iniziare subito dopo l’estate”.

