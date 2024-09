Caos arbitri, Rocchi convoca una riunione di emergenza. C’è anche il caso Abbattista

Tanti i temi scottanti che si affronteranno, da Abbattista fino a Di Bello. Anche Gravina parteciperà alla riunione

Continua il momento delicato per gli arbitri in Italia. Gianluca Rocchi ha convocato urgentemente una riunione di tutti i fischietti della CAN che si svolgerà giovedì 7 marzo a Roma. Alla riunione sarà presente anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. Tra i punti all’ordine del giorno ci sarà molto probabilmente anche quello relativo a Eugenio Abbattista, arbitro della sezione di Molfetta dismesso nel 2022 per ‘motivazioni tecniche’ e passato dalla stagione successiva al ruolo di VAR (regolarmente designato nelle gare di questa stagione).

I problemi di Rocchi

Attraverso un lungo messaggio inviato via chat ai suoi colleghi e nei forum arbitrali, Abbattista si è dimesso in seguito al servizio con cui Le Iene, la scorsa settimana, sono tornate sulla vicenda dei presunti voti ‘truccati’ che, suo malgrado, lo ha coinvolto tre anni fa.

La testimonianza di Morganti

Filippo Roma ha intercettato Emidio Morganti. Quell’anno un arbitro che doveva essere mandato a casa, Eugenio Abbattista, è stato invece salvato. Il verbale del comitato nazionale dice che a proporre di salvare Abbatista fu il responsabile delle valutazioni Morganti, ma in realtà nella relazione di fine anno Morganti aveva chiesto che Eugenio Abbatista fosse tra gli arbitri dismessi, cioè mandato a casa.

«Come mai nel verbale del comitato c’è scritto che è lei a chiedere di salvare Abbatista?», «Questo è su un verbale che io non ho firmato, non ho letto e perciò le mie parole messe lì non sono vere. Potete consultare agli atti e vedere che io ho fatto l’esatto contrario. Abbattista dismesso. Dismissione non deroga di Abbattista. Non ho mai parlato di deroga. Io ho detto anche troppo», la risposta di Morganti.

Va sottolineato come in tutta la vicenda Abbattista sia finito al centro di presunte manovre degli organi tecnici senza alcuna responsabilità o coinvolgimento diretto, ma vedere il suo nome nuovamente accostato alle parole “truccati” e “taroccati” lo ha indotto alle dimissioni. Le ha spiegate, appunto, ai colleghi attraverso il lungo e per molti versi clamoroso messaggio che segue, nel quale denuncia l’esistenza di giochi di potere e di “mestieranti della poltrona e del voto” che “stuprano” l’associazione Italiana Arbitri!

Rocchi punta alla presidenza dell’Aia: ha l’appoggio di Gravina

Intanto però il designatore arbitrale Gianluca Rocchi punta la presidenza dell’Aia. “Di certo non vuole ricoprire il ricoprire doppio ruolo. La considera una… mission impossible“, scrive la Gazzetta dello Sport. Infatti il suo successore potrebbe essere Orsato, pronto a dire addio alla casacca giallo fluo al termine di questa stagione. A fine 2024, Rocchi dovrà scegliere quindi quale poltrona occupare.

“Accadrà al termine di questa disastrosa stagione, per lui e la sua squadra, o durante il corso della prossima, visto che le elezioni di tutte le componenti federali dovranno tenersi entro dicembre, almeno sessanta giorni prima di quelle del presidente della Figc. Anche l’Aia naturalmente sarà coinvolta nel processo elettorale visto che l’attuale numero uno, Carlo Pacifici, terminerà il suo mandato. Resta da vedere se si ricandiderà o no“.

