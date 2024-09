Bearman: «Sono troppo alto per le auto di F1. Ho sudato tantissimo. Il latino mi è servito»

Al Times: «Ho rivisto la gara cinque volte. Quando Vasseur mi ha chiamato, ho saltato il pranzo e sono corso in pista».

Il Times ha intervistato Oliver Bearman, il 18enne che lo scorso weekend ha sostituito Sainz in Ferrari per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1.

Bearman giocava a F1 2012 sulla sua X-Box:

«Ho sempre scelto come piloti Jenson Button o Lewis Hamilton. Erano gli eroi di casa».

La prima persona a salutarlo dopo la gara è stato Hamilton:

«Non riesco a ricordare cosa ha detto. Mi ha stretto la mano, mi ha dato un abbraccio».

La prima cosa che ha fatto quando è tornato in albergo è stata riguardare la gara:

«La gara è finita intorno alle 10, dopo un’ora e mezza inizia l’analisi della gara con il team. Quando sono tornato in hotel, era l’una del mattino, e quando sono andato a dormire le due e mezza. L’ho rivista forse cinque volte. Sono davvero felice di quello che ho raggiunto. Non credo che avrei potuto chiedere molto di più, considerando le circostanze».

Sulla gara ha rivelato:

«Jeddah è una delle piste più difficili. Anche i rettilinei. Ho sofferto con la schiena, sono abbastanza alto, le auto di F1 sono molto strette e non costruite per il comfort. In F2 lo sforzo è inferiore. Non abbiamo il servosterzo in F2, quindi il lavoro è più pesante. Quando finisco una gara in F2, le mie braccia sono solitamente stanche, ma a parte questo sto bene. In F1, lo sterzo è molto leggero, ma i muscoli fanno male il giorno dopo. È estenuante; perdi molta acqua, non riuscivo a credere a quanto fossi sudato. La corsa è così lunga. Ogni volta che tagli il traguardo, il cruscotto si apre con quanti giri [ci sono] ancora da percorrere. Avrei giurato che quel numero fosse rimasto congelato per un paio di giri. Quando sono arrivato a 25 giri, ero tipo, “Wow, siamo solo a metà strada!” È stata una grande sfida. Ma mi è piaciuto molto.».

Stava per pranzare quando è stato chiamato da Vasseur:

«Mi ha chiamata Vasseur. Hanno detto che dovevo essere in pista tra mezz’ora. Ho saltato completamente il pranzo e sono andato dritto lì. Quando stavo camminando verso la macchina, tutti lo sapevano già. È stato molto snervante, non sono abituato a quell’attenzione e a vedere tutte le grandi stelle di questo sport così vicine. Ma tutto questo mi ha fatto capire che stava succedendo davvero».

La passione per le auto nasce da quando è bambino:

«A casa, avevo un mucchio di modellini di auto. Avevo una Bentley, una Ferrari, una jeep. Una volta ottenuto il mio primo kart, non vedevo l’ora di correre».

È stato bocciato all’esame per la patente.

Era già stato individuato dalla Ferrari come futuro campione del mondo, il suo esaminatore di guida non ne è rimasto impressionato.

«Sono stato bocciato la prima volta, il che è stato davvero imbarazzante. Ho chiesto [all’esaminatore] se gli piaceva la F1, ha detto che la odiava, e mi ha deluso perché pensava che non mi fossi fermato a uno stop. È stato così difficile per me, il modo in cui vogliono che tu tieni il volante, è controintuitivo per me. Ho dovuto pensarci molto. Ho preso solo una lezione, ho pensato che sarebbe stato facile. Ho scoperto nel modo più duro che non era così».

Il latino.

Imparare la lingua è stata un’altra sfida per Bearman. Poco più di due anni dopo, ha ripreso l’italiano al punto che anche il suo inglese parlato ora ne ha risentito. «I miei amici mi prendono in giro perché suono un po’ internazionale”, dice. “Il latino era obbligatorio nella mia scuola e ricordo di aver pensato: ‘Non ne avrò mai bisogno’, invece è stato utile».

