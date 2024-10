Acerbi ha sbagliato in campo e dopo, l’Inter è infastidita e imbarazzata (Il Giornale)

Chi gli ha consigliato di parlare di un tema così importante come il razzismo camminando alla Stazione Centrale? Non è accettabile

Acerbi ha sbagliato in campo e dopo, l’Inter è infastidita e imbarazzata. Lo scrive Il Giornale con Gianni Visnadi.

Non è vero che sono cose di campo, non queste. E Acerbi ha sbagliato in campo e anche dopo, quando ha negato tutto in un’improvvida intervista, camminando fra telecamere e smartphone fra i viaggiatori della stazione Centrale di Milano (una

scena che per una questione tanto delicata nel 2024 non è accettabile: ma chi li segue, chi li gestisce, chi li consiglia questi professionisti milionari?). Da lì, la reazione social di Juan Jesus, che aggrava la posizione del difensore dell’Inter e della Nazionale, se mai ci tornerà.

Acerbi sostiene di avergli detto “ti faccio nero”.

Dopo l’incontro Marotta e l’avvocato Cappellini ci si aspettava il comunicato dell’Inter che invece non è mai arrivato.

Lungamente si è attesa un’altra comunicazione ufficiale, ma evidentemente Steven Zhang, che ha coordinato da Nanchino, ha preferito evitarla, prendendo semplicemente atto della linea difensiva di Acerbi, che ha ribadito di non avere offeso Juan Jesus con epiteti razzisti. Che il club prenda semplicemente atto e non si schieri pubblicamente, sembra un altro indizio non a favore della tesi di Acerbi. (…) L’Inter è infastidita e imbarazzata, del resto è sempre stata una società tra le più esposte contro il razzismo, fin dai tempi della gestione Moratti. E anche Steven Zhang ha continuato l’impegno con grande attenzione, come quando nel 2019 trasformò i buu di alcuni tifosi contro un altro giocatore del Napoli (Koulibaly) nell’iniziativa BUU (Brothers Universally United). Se Acerbi ha davvero sbagliato, l’Inter è la prima a essere stata danneggiata.

