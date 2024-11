Toto Wolff su Hamilton: «Ci ha sorpreso il tempismo della notizia»

In conferenza: «Lewis sentiva il bisogno di un cambiamento. Credo abbia cercato di darci tempo per decidere cosa fare per l’anno prossimo»

La conferenza stampa di Toto Wolff, team principal della Mercedes, dopo la notizia dell’accordo tra Hamilton e la Ferrari per il 2025. Dopo 11 anni alla guida di una Mercedes, Hamilton a 40 anni guiderà una Ferrari. Il Telegraph riporta le reazioni e le parole di Wolff.

La conferenza stampa di Toto Wolff sulla scelta di Hamilton

“Il Telegraph ha capito che Hamilton ha rivelato l’accordo a Wolff in un incontro a casa di quest’ultimo a Oxford e lo ha colto di sorpresa”.

La reazione di Wolff e della Mercedes:

«Penso che forse un po’ di contesto è necessario. Quando abbiamo firmato il contratto con Lewis abbiamo optato per una durata più breve, quindi ciò che è successo non è una sorpresa. Forse il tempismo. Quello che è successo è che ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford e lui ha detto che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025. Abbiamo avuto una buona ora di conversazione ed adesso siamo qui».

Cosa è cambiato per Hamilton da scegliere la Ferrari?

«Non so dirtelo con certezza. So solo che eravamo molto allineati prima di Natale. Lo abbiamo detto pubblicamente e alla squadra. Il modo in cui me lo ha detto è perfettamente comprensibile. Ha detto che stava cercando una nuova sfida, un nuovo ambiente. Siamo grandi ragazzi. Sapevamo che firmare un contratto a breve termine sarebbe stato vantaggioso per entrambe le parti. Non potevamo impegnarci per un periodo più lungo e lui ha scelto di andare via. Quindi, in un certo senso, rispettiamo totalmente il fatto che si possa cambiare idea».

Wolff sul rapporto con Vasseur:

«Ho un grande rispetto per Fred, anche come amico di lunga data. Ma quando ha assunto l’incarico alla Ferrari è stato chiaro che doveva fare il meglio per loro e cogliere ogni opportunità per farlo. Quindi non c’è alcun sentimento negativo nei suoi confronti. È un ambiente spietato. Un po’ come il rugby, ci prendiamo a pugni sul naso, ma riusciamo a uscire dal campo e ad avere un rapporto rispettoso. Per quanto riguarda Lewis, chiaramente il tempismo ci ha sorpreso. Ma immagino che quello che ha cercato di fare sia forse darci molto tempo per decidere cosa vogliamo fare per il prossimo anno».

Chi sarà il sostituto di Hamilton:

«Il nostro obiettivo principale è ora la stagione 2024. Abbiamo due ottimi piloti. Abbiamo Lewis nel suo ultimo anno alla Mercedes e George desideroso di tornare in macchina ed esibirsi. Dobbiamo portare la vettura in pista con un ritmo maggiore rispetto allo scorso anno. Non si è parlato abbastanza di George, fa parte di questa nuova generazione con Lando ecc. Dobbiamo solo fare la scelta giusta per il secondo posto, ma non è una cosa che voglio affrettare. Ma mi piace sempre il cambiamento, perché ti dà un’opportunità. Forse è un’occasione per fare qualcosa di audace».

Hamilton ha detto perché ha voluto andare via?

«Lewis ha detto che sentiva di aver bisogno di un cambiamento. Lo posso capire. Non so se qualche altro pilota sia stato in una squadra per così tanto tempo. Abbiamo avuto un successo straordinario. Costruiremo un’altra fase di successo. Altre vittorie e campionati negli anni a venire. E ripenseremo a questo periodo molto, molto bello con Lewis sulla Mercedes».

Le altre dichiarazioni di Wolff in conferenza stampa

È stato uno shock per Wolff?

«La Formula 1 mi ha abituato alle sorprese. Avevo sentito le voci un paio di giorni prima ma volevo aspettare l’incontro programmato che c’è stato mercoledì mattina, quando ha dato la notizia. Non ho provato a convincerlo del contrario».

Ancora sulla scelta di andare in Ferrari:

«Ogni pilota sogna di indossare una tuta rossa e guidare un’auto rossa. Ma nel corso degli anni siamo giunti alla conclusione che portare a termine l’eredità qui era qualcosa di cui essere orgogliosi. Che sia per la Ferrari o per un’altra squadra. È quello che è. Come ho detto, il fatto non mi ha sorpreso affatto. Forse il tempismo. Ma posso capire».

Potrebbe crearsi imbarazzo tra Hamilton e Russell?

«Ho sempre cercato di essere trasparente ed equo e nulla cambierà nel 2024 in questo senso. In termini di sviluppo, è qualcosa a cui dobbiamo guardare. Valuteremo più avanti nella stagione. Ma non è una cosa che mi disturba affatto. Non ho alcun dubbio sull’integrità di Lewis in termini di condivisione delle informazioni. Vogliamo assicurarci che questa sia una stagione di successo per i piloti e per la Mercedes».

Anche l’ingegnere di pista di Hamilton andrà in Ferrari?

«Penso che questa sia una discussione che avremo nei mesi a venire. E per quanto abbia già parlato con Bono, quando gliel’ho detto mi ha risposto: “È il 1 aprile?”».

Che tipo di pilota cerca la Mercedes per sostituire Hamilton?

«Prima di tutto, avere George su quel posto è fantastico per la squadra. Ha avuto a che fare con Lewis nelle ultime stagioni. Non ci ho ancora pensato, se meglio un rookie o un pilota d’esperienza, perché non so ancora quale sarebbe la cosa migliore. Se due giorni fa mi aveste detto che Lewis sarebbe andato alla Ferrari non vi avrei creduto. Le cose possono cambiare rapidamente».

Hamilton ha detto di non essere stato ascoltato in squadra:

«Prima di tutto, la macchina viene sviluppata dal team. Il pilota ci dà indicazioni su ciò che sente in macchina, quindi non dobbiamo sottovalutare o esagerare il ruolo del pilota in termini di sviluppo. Ci siamo persi qualcosa? No. Tutto ciò che stiamo facendo lo abbiamo fatto con consapevolezza e con gli occhi aperti. Sentivamo che un contratto a lungo termine ci avrebbe limitato in futuro».

Andrea Kimi Antonelli può sostituire Hamilton?

«È alla Mercedes da quando aveva 11 anni. La sua carriera da junior ha avuto molto successo. Penso che la cosa più importante sia che si concentri sulla F2. Se cominciamo a lanciare il suo nome sui media, non lo aiuterà. Non ha nemmeno 18 anni. Preferirei non ipotizzare un suo ingresso in F1 in questa fase».

La Marcedes quest’anno compete per il titolo?

«Vogliamo rendere il 2024 il massimo successo possibile. È realistico sfidare Max con una Red Bull? Dobbiamo essere realistici. Le probabilità sono contro di noi. Ma faremo del nostro meglio. Daremo il massimo anche negli anni futuri, magari solo con un pilota diverso».

Che sentimenti ha provato Wolff?

«Quando me lo disse per la prima volta, il mio pensiero successivo fu pragmatico. Il pensiero sulla squadra ha preso il sopravvento. Adesso, dopo averci dormito qualche notte, significa che il nostro percorso professionale giunge al termine. Ma la nostra relazione personale non finisce. Ho trovato un amico. Rispetto la difficoltà della sua decisione. In futuro discuteremo se si sarebbe potuto fare diversamente. Ma non porto rancore. Non fa male perché devo pensare alla macchina, alla stagione 2024. Eravamo molto consapevoli che ciò potesse accadere con il contratto».

Se Wolff lo avesse saputo prima, sarebbe cambiato qualcosa con il contratto:

«La situazione non sarebbe cambiata. Niente mi avrebbe influenzato perché sono così orgoglioso di far parte di questa squadra che porto con me questa enorme eredità. E scriveremo altra storia in futuro».

E se Hamilton vincesse il suo ottavo titolo con la Ferrari?

«Come amico, mi piacerebbe che vincesse l’ottavo titolo. Speriamo di poterlo ottenere nel 2024. Guardando al futuro, ovviamente, preferirei che vincessimo noi».

