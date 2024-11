Se il Napoli non si qualifica per la nuova Champions perde minimo 18,6 milioni (bonus esclusi)

La qualificazione agli ottavi garantirebbe in premi almeno 30 milioni, più circa 2 milioni a vittoria e poco meno di un milione a pareggio

Con la prospettiva Mondiale per club sempre timidamente sul tavolo, il Napoli se non si qualificasse per la prossima Champions perderebbe una barca di quattrini. Perché la prossima edizione, quella allargata a 36 club garantisce un gettito complessivo di premi di 2,5 miliardi di euro già solo per la fase a gironi. Per non parlare dell’indotto derivato.

La distribuzione dei ricavi cambia rispetto al formato attuale. Cresce d’importanza la partecipazione e i risultati, mentre market pool e coefficienti vengono accorpati e ridotti.

Ciascuno dei 36 club che si qualificherà per la fase a gironi – scrive la Gazzetta dello sport ripresa da Calcio e Finanza – riceverà 18,6 milioni di euro, rispetto ai 15,64 milioni di euro del triennio 2021/24.

Poi per ogni partita della fase a gironi sono previsti bonus in base alle prestazioni: meno peso per le vittorie (da 2,8 milioni di euro a 2,1 milioni) e per i pareggi (da 930mila euro a 700mila euro), ma più soldi ai piazzamenti nei precedenti campionati nazionali (da 1 a 10 milioni) e per le prime otto dei gruppi (2 milioni ciascuna) e le restanti 28 piazzate (1 milione ciascuno).

I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi:

qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro (9,6 milioni nel 2021/24);

qualificazione ai quarti di finale: 12 milioni di euro (10,6 milioni nel 2021/24);

qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro (12,5 milioni nel 2021/24);

qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro (15,5 milioni nel 2021/24);

vittoria in finale: 6,5 milioni di euro (4,5 milioni nel 2021/24).

Tra quota di partenza e bonus prestazioni, chi vince la Champions League può ricevere un massimo di 96,2 milioni di euro.

Infine i due club che si qualificano alla Supercoppa europea prendono 4 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

