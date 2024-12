Sacchi: non è che i giocatori del Napoli hanno ballato una sola estate? (Gazzetta)

Vittime della solita sindrome da successo, non sono stati capaci di trovare le contromisure per reagire.

Sacchi: non è che i giocatori del Napoli hanno ballato una sola estate? È una domanda che si pone nell’articolo che l’ex ct della Nazionale ha scritto per la Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa scrive Arrigo Sacchi:

Una cosa è certa, e lo dico dopo aver osservato molte partite del Napoli in questo campionato: l’attuale squadra non è parente nemmeno alla lontana di quella della passata stagione. Mi pongo anche la seguente domanda: non è che questi giocatori abbiano ballato una sola estate? Vittime della solita sindrome da successo, che coglie chiunque vinca una grande manifestazione, non sono stati capaci di trovare le contromisure per reagire.

Sacchi: Calzona può rivelarsi una scelta azzeccata

Esonerare Mazzarri, al quale a mio avviso non si possono attribuire grandi responsabilità, e puntare su Calzona, che ha lavorato sia con Sarri sia con Spalletti, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata a patto che tutto il gruppo e tutto l’ambiente condividano la scelta e remino nella stessa direzione.

De Laurentiis ha incontrato Calzona in un albergo del Lungomare, la firma in serata. A scriverlo è l’edizione on line della Gazzetta dello Sport a firma Salvatore Malfitano. È tutto pronto per il nuovo corso del Napoli, l’ultima tranche della stagione affidata a un terzo allenatore.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Il nuovo corso è in via di definizione. In queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell’accordo fino al termine della stagione. Calzona manterrà il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione del suo staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata alla fine di marzo. Ci saranno il preparatore atletico Sinatti, che era stato motivo di contrasti con Rudi Garcia, e Bonomi, ma non Hamsik al momento. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l’allenatore possa dirigere regolarmente la seduta di domani che precede la sfida di Champions League col Barcellona, valida per gli ottavi di finale della competizione.

Il presidente ha avuto un confronto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli nella tarda mattinata di oggi all’hotel Britannique, si sarebbe dovuto recare a Castel Volturno e invece ha avuto subito un incontro con Calzona per il sì definitivo. L’allenamento odierno è stato diretto da Mazzarri, a cui sarà presto comunicata la decisione dell’esonero.