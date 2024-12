Promes, una nuova condanna: sei anni di carcere per traffico di droga

Era stato già condannato lo scorso anno per aver accoltellato il cugino. Insieme a un altro uomo ha trasportato 1363 kg di cocaina dal Brasile ad Anversa.

Il calciatore 32enne olandese Quincy Promes è stato condannato a sei anni di carcere per traffico di droga.

Promes ha trasportato, con un complice, 1363 kg di cocaina:

Mundo Deportivo riporta quanto detto dai media olandesi:

“Lui e un altro uomo sono stati giudicati colpevoli di aver trasportato 1.363 kg di cocaina. Nello specifico, in due lotti da 650 e 713 kg dal Brasile ad Anversa nascosti in una spedizione di sale marino nel gennaio 2020. Tuttavia, va sottolineato che Promes non sarebbe stato presente al processo perché “pensa di essere intoccabile perché sta giocando in Russia”, con lo Spartak Mosca. “Il caso è venuto alla luce dopo che la squadra di intelligence criminale della polizia ha ricevuto le seguenti informazioni: un uomo di 32 anni che ora vive in Russia era coinvolto nel traffico di cocaina”.

La decisione arriva dal tribunale di Amsterdam. Promes non era presente alla sentenza, scrive la Gazzetta dello Sport, che riporta la notizia, dal momento che vive in Russia da tre anni. Secondo la sentenza, Promes è stato condannato a una pena detentiva più lunga perché è un personaggio pubblico, nello specifico un calciatore, e “quindi dovrebbe dare il buon esempio su come comportarsi”. Il tribunale, inoltre, ha riconosciuto le aggravanti per non essersi assunto la responsabilità per il suo gesto”.

Il tribunale olandese aveva chiesto per lui due anni di prigione per tentato omicidio. L’attaccante era stato denunciato da alcuni familiari. Il movente dell’aggressione al cugino, secondo gli inquirenti olandesi, sarebbe stato il furto di alcuni gioielli della zia. All’epoca dei fatti Promes giocava per l’Ajax. Ha giocato gli europei nel giugno 2021 con l’Olanda, ma da allora non è più stato selezionato perdendo di fatto anche l’ultimo Mondiale.

