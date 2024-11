Pioli potrebbe essere il tecnico per la rifondazione tecnica del Napoli (Corsport)

“Pioli è il tecnico contro cui, insieme con Ancelotti, Mazzarri ha perso più volte in carriera. Sei in A, l’ultima il 19 marzo 2022 con il Cagliari, in casa. Il suo demone calcistico. Un Diavolo, come il Milan”.

Il tecnico del Milan accostato al Napoli

Una curiosa coincidenza magari, considerando che anche Ancelotti ha guidato il Napoli e che, ricorda il Corsport, lo stesso Pioli è stato accostato al Napoli per la prossima stagione