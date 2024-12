Osimhen è un’anomalia rispetto a Lookman e Chukwueze che rientrano oggi (Corrmezz)

I due nigeriani torneranno già oggi a disposizione di Atalanta e Milan. Osimhen, quando rientrerà, dovrà essere anche valutato dallo staff medico

Osimhen è un’anomalia rispetto Lookman e Chukwueze che rientrano oggi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

La Coppa d’Africa è finita domenica sera con la sconfitta rimediata in finale dalla sua Nigeria, hanno trionfato i padroni di casa della Costa d’Avorio in rimonta su Osimhen e compagni. Ieri sera il rientro a Lagos, un paio di giorni per smaltire l’avventura, sbrigare anche delle faccende personali e, quindi, il rientro che era previsto oggi slitta di qualche giorno, probabilmente a ridosso della gara contro il Genoa. Sarebbe un’anomalia rispetto ad altri calciatori nigeriani come Lookman e Chukwueze che torneranno a disposizione rispettivamente di Atalanta e Milan nella giornata di oggi.

Il ritardo nel rientro di Osimhen da Lagos probabilmente lo renderà indisponibile per la sfida contro il Genoa. Il Napoli giocherebbe così tra campionato e Supercoppa la nona gara senza di Osimhen, il giocatore più pagato dell’intero organico con un ingaggio di circa 10 milioni a stagione dopo il rinnovo. Osimhen al rientro sarà monitorato dallo staff medico in virtù di qualche acciacco che si è trascinato in Coppa d’Africa.

Osimhen e l’Africa

Quando Osimhen va in Africa, non sai mai quando tornerà. È successo anche stavolta. L’attaccante nigeriano, secondo Sky Sport, sarà in Italia tra venerdì e sabato e il Napoli proprio sabato giocherà contro il Genoa alle ore 15. Quindi la sua presenza è fortemente a rischio, per non definirla improbabile.

Osimhen ora in Nigeria e sta ricevendo dal presidente della Repubblica le onorificenze per la finale di Coppa d’Africa persa domenica sera contro la Costa d’Avorio.

Successivamente, forse domani, il trasferimento a Lagos.

Per Sky Sport Osimhen arriverà in Italia nel fine settimana. A questo punto potrebbe entrare a partita in corso contro il Genoa e poi giocare da titolare contro il Barcellona mercoledì 21 febbraio al Maradona.

Victor è reduce anche da un problema addominale

“Tre punti, tre linee, tre punti. È la sequenza in codice Morse che serve a trasmettere un SOS, il segnale universale d’aiuto. E il Napoli, il suo, lo sta lanciando da settimane” scrive Salvatore Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. L’unica possibile soluzione al momento appare il ritiro di Osimhen che sarà a Napoli domani dopo la Coppa d’Africa. Quello che bisognerà vedere però sono le condizioni, sia fisiche che emotive, del calciatore nigeriano. Victor è reduce da un problema addominale che lo ha messo a rischio per la semifinale della competizione africana e in più, sottolinea la rosea si è infranto il suo sogno di vincere la Coppa

ilnapolista © riproduzione riservata