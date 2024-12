Napoli-Barcellona, dove vedere gli ottavi di Champions in tv

Atteso il ritorno di Osimhen, dubbi a centrocampo su chi affiancherà Lobotka e Anguissa. Per il Barça rientrano dagli infortuni Joao Felix e Sergi Roberto.

Napoli e Barcellona si affronteranno domani, mercoledì 21 febbraio, alle ore 21 per l’andata degli ottavi di Champions League. Il match sarà visibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Basterà avere una smart tv compatibile, o tv collegabili a console di gioco (Xbox e PlayStation), o ancora dispositivi come Amazon Fire Tv Stick, Timvision Box e Google Chromecast. Iscrizione e visione alla piattaforma gratuite per 30 giorni.

Napoli, la probabile formazione: 4-3-3 con il ritorno di Osimhen

Sportmediaset scrive: “Al momento sembrano essere solo due i ballottaggi: Mario Rui dovrebbe spuntarla su Mazzocchi per il ruolo di terzino sinistro, mentre Cajuste e Traoré si giocheranno la terza maglia a centrocampo, al fianco di Anguissa e Lobotka. In porta ci sarà Meret, la difesa sarà completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Al fianco di Osimhen, naturalmente, Politano e Kvaratskhelia”.

Per il Barcellona, Xavi sta pensando a un 4-4-2 (Corsport):

Con l’idea di rendere più solido il suo undici, il tecnico catalano pare intenzionato ad affidarsi al recuperato Ter Stegen tra i pali, protetto da Koundé, Araujo, Iñigo Martinez e Cancelo. Sulla mediana, confermato il difensore centrale Christensen accanto a Frenkie de Jong, spalleggiati da Gundogan e Pedri. Davanti, con Lewandowski dovrebbe toccare nuovamente al baby Lamine Yamal, reduce da sei partite consecutive da titolare.

