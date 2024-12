Meluso: «Mazzarri? Il club ha ritenuto di dover fare così, con lui si era creato un ottimo feeling»

Il ds a Prime Video: «il cambio di allenatore dà una scintilla alla squadra, Calzona ha avuto un ottimo impatto con i calciatori»

Meluso, il ds del Napoli a Prime Video.

Perché adesso il cambio di allenatore?

«Mah intanto riprendo le parole del presidente, è stata una scelta dolorosa dover esonerare Mazzarri. Il club ha ritenuto di dover fare così, con Mazzarri si era creato un buon andamento, un ottimo feeling, si è ritenuto di procedere perché il cambio di allenatore dà una scintilla alla squadra dal punto di vista psicologico e poi nel tempo un allenatore può anche mettere le proprie idee tecnico tattiche».

Perché proprio Calzona?

«Calzona è stata una scelta dovuta al fatto che aveva già lavorato a Napoli nel recentissimo passato. Tra gli allenatori che erano in giro lui si conosceva già, aveva ed ha concetti tecnico tattici che ricalcano la fisionomia di questa squadra che questa squadra ha nel dna».

Calzona sentirà la pressione di un esordio così?

Meluso: «non so quello che può passargli per la testa, all’esterno ha mostrato grande serenità, grande forza interiore. Ha avuto un ottimo impatto con la squadra, questo è quel che ha mostrato, poi non lo scopriremo mai».

Le parole di Meluso a Sky

Il direttore sportivo del Napoli, Meluso, ha parlato ai microfoni di Sky prima del fischi d’inizio della sfida contro il Barcellona

L’impatto di Calzona sul gruppo Napoli?«Sicuramente positivo, si è visto in questi due allenamenti che ha potuto fare prima del Barcellona: si è vista una squadra subito reattiva, ha spiegato tre o quattro concetti e siamo fiduciosi nell’impatto iniziale, che come sempre quando c’è un cambio può dare una scossa psicologica alla squadra. Credo abbia dato qualcosa anche a livello tattico»

Le sue emozioni? «Non le fa tradire, non si fa scoprire da questo punto di vista: è molto tranquillo e sereno, ha fatto un allenamento stamattina ripassando la parte tattica e le palle inattive, si è scaricato l’adrenalina e ne ha tanta. Ci aspettiamo serenamente una partita importante»

De Laurentiis come ha vissuto queste ore? «Invece di parlare del passato dobbiamo pensare al presente e al futuro, sicuramente qualche errore è stato commesso, ma non è il momento di fare consuntivi. Oggi abbiamo avuto degli impegni istituzionali. la giornata di ieri è andata via con imprimo allenamento di Calzona. Siamo abbastanza sereni»

Quella di questa sera è una partita importantissima per il Napoli in chiave Champions ma soprattuto Mondiali per club, ma anche il Barcellona ci punta molto: “Anche il Barcellona punta al nuovo Mondiale per Club. La sconfitta di ieri sera dell’Atletico Madrid contro l’Inter (1-0) alimenta le speranze di Laporta, presidente del Barça. Gli introiti provenienti dalla partecipazione al torneo Fifa potrebbero essere vitali per le casse del club. Stesso discorso vale anche per il Napoli di De Laurentiis. Per questo, quella di questa sera, è una partita di estrema importanza”.

