Mazzarri non vedrà Napoli-Barcellona. «È troppo» (Corsera)

Ha un cruccio: Osimhen. Sì, il centravanti che non ha quasi mai avuto e che avrebbe potuto aiutarlo in quest’avventura complicata

Mazzarri non vedrà Napoli-Barcellona. «È troppo». Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Va tutto bene, anche se nulla è andato bene, Walter arriva nel giardino di casa, lì c’è Uma, una cucciola femmina di Golden retriever, che gli va incontro. La pet therapy è assai consolatoria: basta una carezza, Mazzarri è già oltre l’esonero

Mazzarri vive e sente la sospensione, ed ha un cruccio: Osimhen. Sì, il centravanti che non ha quasi mai avuto e che avrebbe potuto aiutarlo in quest’avventura complicata finita senza paracadute dopo 97 giorni. Il nigeriano ci sarà dal 1’ domani contro il Barcellona, Mazzarri no. E neanche la vedrà in tv, la partita («È troppo»). I risultati non lo hanno assistito (15 punti in 12 partite), il Napoli è scivolato 9° in classifica, ne è consapevole. Sapeva, annusava l’aria da licenziamento ma ha sperato fino a quando il suo staff gli ha comunicato che l’allenamento di oggi è stato spostato, molto più di un indizio. La doccia ghiacciata, la delusione ma anche l’energia qualche ora dopo per rispondere alla telefonata di Aurelio. Deve andar bene, ma niente va bene.

De Laurentiis ringrazia Mazzarri «amico di famiglia»

De Laurentiis: «Ringrazio Mazzarri amico di famiglia, resterà nel cuore dei napoletani». È arrivato il tweet del presidente.

«Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti».

L’intervista di De Laurentiis a Sky Sport 24

De Laurentiis: «Scelta dolorosa esonerare Mazzarri. Sento troppo sminuito il Barcellona».

A Sky intervistato da Massimo Ugolini all’uscita dal Britannique:

«Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis e amico del Napoli, è sempre doloroso esonerare un amico del Napoli, l’ho ringraziato. Ma ai tifosi del Napoli bisogna sempre cercare di dare qualcosa di più».

