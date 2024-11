Sabato, alle ore 11, allo Spazio Eventi NapoHub, in viale Gramsci, la presentazione del suo ultimo libro “Sono solo riflessioni”

L’eclettismo di Trombetti il matematico guidato dalla curiosità

Sabato mattina, alle ore 11, allo Spazio Eventi NapoHub, in viale Gramsci 4, il professor Guido Trombetti presenterà il suo libro “Sono solo riflessioni”: una raccolta di articoli pubblicati dal 2019 al 2023 sul Mattino, sull’edizione napoletana di Repubblica e sul Napolista. Alla presentazione interverranno il direttore del Mattino Francesco de Core, il professore di Letteratura italiana alla Federico II Matteo Palumbo, il responsabile di Repubblica Napoli Ottavio Ragone, il presidente del Cda della Fondazione Cives-Mas di Ercolano Luigi Vicinanza.

La raccolta è uno specchio dell’eclettismo di Trombetti che è un matematico da sempre accompagnato da una inesauribile curiosità. Curiosità che lo conduce a confrontarsi con diversi argomenti, sempre con un approccio rigoroso e scientifico. Mai banale e compilatorio. Dal Covid all’università, alla giustizi. Al cinema di cui Trombetti è grande appassionato: nel libro troverete una interessante recensione-riflessione sul film Oppenheimer, così come una godibile polemica con i “critici” che stroncarono il film della Cortellesi che sbancò al botteghino. Non mancano riflessioni su fenomeni legati all’attualità: che sia la serie tv Gomorra o la Venere degli stracci bruciata in piazza Plebiscito o, ancora, la polemica di qualche tempo fa contro l’eventuale apertura di una libreria Feltrinelli al Vomero. Infine al calcio altra passione del rettore emerito della Federico II che ha contribuito allo sdoganamento culturale del tema pallone un tempo (e in parte, minima, ancora oggi) snobbato dagli ambienti frequentati dall’autoproclamatasi intellighenzia.

