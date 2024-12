L’agente di Cheddira: «Sicuramente il Napoli lo sta seguendo, gli serve continuità»

A Sportitalia: «Qualche gol in più poteva arrivare, ma è stato sfortunato. Potrà essere determinante per la salvezza del Frosinone»

L’agente di Walid Cheddira, attaccante del Frosinone di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia. Cheddira la scorsa stagione giocava nel Bari, poi il Napoli lo ha acquistato e girato in prestito al club ciociaro. L’agente Bruno Di Napoli ha parlato proprio di un suo possibile ritorno nel club di Aurelio De Laurentiis:

Il sogno nel cassetto rimane il Napoli:

«Sicuramente il Napoli lo sta seguendo. Speriamo innanzitutto che lui ora possa raggiungere continuità di minutaggio e che possa dimostrare le sue qualità. In tutte le partite che ha giocato, la prestazione l’ha sempre fatta. Il suo contributo l’ha sempre dato. Nella prima parte di stagione è stato determinante. Leggevo una statistica sul fatto che con lui in campo poche sconfitte, non è un caso, può dare una grossa mano a Di Francesco che ha puntato su di lui».

Cheddira è cresciuto, può essere determinante per la salvezza del Frosinone

Nell’ultima partita, Cheddira ha giocato titolare contro la Juventus a Torino. Una trasferta impegnativa che però l’attaccante ha affrontato segnando anche un bel gol di testa. Il suo agente:

«Sicuramente sono contento dell’impatto che ha avuto. La Serie A è la Serie A, a mio avviso sta facendo un buon campionato, poi peccato che dal punto di vista realizzativo qualche gol in più poteva arrivare, ma è stato sfortunato. Penso che farà un finale di stagione importante e potrà essere determinante per la corsa salvezza del Frosinone. Basta vedere quanto fatto con la Juve: il gol, il lavoro per la squadra, la corsa».

A gennaio Cheddira ha scelto di rimanere a Frosinone:

«Diversi club, sia in Italia che all’estero, dove è venuta fuori una possibilità importante. Lui ha sempre la sua volontà di rimanere a Frosinone, per raggiungere i suoi obiettivi. Non gli piace lasciare le cose a metà».

La soddisfazione dopo il gol alla Juventus:

«Fare gol alla Juve è stata una soddisfazione personale vista la caratura dell’avversario, ma dopo la partita era sempre lo stesso Cheddira: concentrato, con i piedi per terra e già proiettato sulle prossime sfide».

L’ex bomber del Bari, è andato ai Mondiali con il Marocco

Walid Cheddira, attaccante del Bari, è stato convocato dal ct Hoalid Regragui per far parte della rosa del Marocco per Qatar 2022. La punta dei galletti è capocannoniere in Serie B con 9 gol. La prima convocazione era arrivata la scorso settembre grazie al grande impatto avuto. L’ex Parma, 24 anni, dopo la grande soddisfazione per la prima chiamata, commenta così la sua partecipazione ai Mondiali:

«È un’emozione che si può descrivere con una parola sola, unica, perché partecipare a un Mondiale è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio: è un’emozione strepitosa oltre che un onore rappresentare la propria nazione in questa competizione».

