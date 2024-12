La Serie A arriverà in 36 territori asiatici: accordo trovato con Infront

Anche Coppa Italia e Supercoppa in programma. De Siervo: «Dalla prossima stagione, quattro partite di campionato che coinvolgono le big saranno programmate in prima serata in Asia».

Arrivano Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana in 36 territori asiatici. La Lega Serie A, infatti, ha siglato un accordo con Infront per la gestione dei diritti tv nei seguenti Paesi: Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Isole Cook, Figi, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Kiribati, Laos, Macao, Malaysia, Isole Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Corea del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Samoa, Singapore, Isole Solomon, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Timor Est, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Vietnam.

Le cifre dell’accordo tra Lega Serie A e Infront:

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’accordo si è chiuso sui 20 milioni di euro a stagione, oltre alla spartizione dei ricavi. Modello che si avvicina a quello di Dazn nel nostro Paese dal 2024/25 al 2028/29.

La partnership durerà tre anni dalla stagione 2024/25, con opzione di prolungamento.

Le parole dell’ad De Siervo:

«In linea con la nostra nuova strategia, la Lega Serie A sta selezionando la migliore soluzione per ciascuna regione. Il nostro rapporto con Infront si è sviluppato per oltre un decennio e questa decisione è una testimonianza della loro competenza senza eguali in Asia, un’area in cui la Serie A ha sempre avuto una base di fan molto ampia di appassionati che segue la nostra lega con grande interesse. Per questo motivo, ogni stagione a partire dalla prossima, quattro partite di Serie A che coinvolgono squadre qualificate per le competizioni europee saranno programmate in prima serata in Asia».

ilnapolista © riproduzione riservata