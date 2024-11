Inzaghi potrebbe ricevere una nuova squalifica per la telefonata allo spogliatoio

La rivelazione di Bastoni sulla telefonata del mister nell’intervallo di Inter-Roma potrebbe costare caro a Simone

Inter-Roma è finita 4-2 per la capolista dopo un primo tempo che aveva visto la formazione di Inzaghi soffrire contro i ragazzi di De Rossi. Nell’intervallo c’è stata una, evidentemente, provvidenziale telefonata alla squadra di Inzaghi che è riuscito a cambiare le sorti dell’incontro. Ora resta da capire se il tecnico dell’Inter, squalificato, poteva parlare con la squadra nello spogliatoio, anche solo per telefono.

La telefonata di Inzaghi

A parlare della telefonata è stato il difensore nerazzurro: «Ci siam guardati, ci siamo parlati. Ci ha chiamato il mister nello spogliatoio in vivavoce. Ha detto che dovevamo essere noi, quelli che eravamo fino a pochi giorni fa. Siamo scesi in campo e nel secondo tempo l’abbiamo fatto vedere». Il vice, Farris, aveva provato a ridimensionare eliminando l’aggravante del vivavoce e siepando che Inzaghi si era rivolto ai suoi collaboratori: «Il mister era carico dopo un primo tempo in cui la squadra non ha fatto quanto previsto, noi dello staff siamo stati gli intermediari».

Cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva

È chiaro che queste situazioni avvengono e piuttosto di frequente, certo non vengono palesate in questo modo. Ora è difficile capire se la realtà sia quella di Bastoni che ha parlato di vivavoce o la correzione del vice. In ogni caso cambia poco per il Codice di Giustizia Sportiva che nel comma 9 dell’articolo 21 dice: “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

C’è dunque la concreta possibilità che Simone Inzaghi possa essere squalificato ulteriormente per la telefonata fatta durante l’intervallo come successo all’allenatore dell’Ancona, Marco Donadel, che provò a dare indicazioni alla panchina per telefono grazie alla collaborazione dei membri dello staff pur essendo già squalificato per un turno. In quel caso, a settembre, Donadel venne squalificato per una seconda giornata e i suoi collaboratori ricevettero una multa di 500 euro

