Il Pampa: «I calciatori del Napoli hanno avuto un sovraccarico di informazioni e ora non sanno fare due passaggi»

A Sky: «Da Garcia, poi Mazzarri e adesso Calzona, i calciatori sono bloccati psicologicamente per questo sovraccarico di informazioni che cercano di convincere i giocatori su quello che devono fare nel campo»

Il Pampa Sosa in collegamento da Napoli con gli studi di Sky Sport ha parlato di diversi temi, tra cui ovviamente la sua ex squadra e la stagione in corso

L’energia argentina è intrecciata col Napoli. Tu riesci a camminare per la città senza doverne parlare?

«Le giornate a Napoli durano almeno 35-36 ore e non solo per il calcio»

Coma succede al Napoli

«Al momento c’è un sovraccarico di informazioni eccessivo per il Napoli. Da Garcia, poi Mazzarri e adesso Calzona, i calciatori sono bloccati psicologicamente per questo sovraccarico di informazioni che cercano di convincere i giocatori su quello che devono fare nel campo di gioco. Nel mettere in pratica tutte queste info non riescono a fare due passaggi di fila. Questo è il problema principale di questa stagione che è stata compromessa dall’inizio»

Come sarà il Napoli di Calzona?

«Bisogna attendere, fino ad ora ci sono state due partite e due risultati, uno positivo contro il Barcellona e uno negativo soprattuto come è arrivato contro il Cagliari all’ultimo secondo. Domani c’è una partita che può sicuramente riaprire la speranza. Si vive di speranza dopo speranza. la partita contro il Sassuolo potrebbe rappresentare l’ultimo treno, anche se ne sono passati diversi, per arrivare al quarto posto»

È chiaro che dopo l’arrivo di Calzona ci si aspettava una reazione immediata dalla squadra che non è ancora arrivata, ma il terzo cambio in una stagione non è semplice da digerire per i calciatori che sentono il peso e la pressione del cambio in panchina. Proprio per questo aspettare è al momento la parola d’ordine come ha detto il Pampa

ilnapolista © riproduzione riservata