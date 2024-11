Il Milan vince ancora in rimonta, 2-3 a Frosinone

Pioli consolida il terzo posto ma il Milan fatica a controllare le partite. Nel secondo tempo va sotto 2-1 poi i cambi risolvono ancora una volta la situazione

Al Milan piace complicarsi la vita. A Frosinone la squadra di Pioli prima passa in vantaggio con Giroud, poi va sotto per i gol di Soulé (su rigore) e Mazzitelli. Infine Gabbia e Jovic riportano i rossoneri avanti. Ancora una volta i cambi risolvono ancora la situazione. Il Milan consolida il terzo posto in Serie A con il quarto risultato utile di fila. Nelle ultime cinque di campionato, quattro vittorie e un pareggio (contro il Bologna).

Il Frosinone gioca la sua solita ottima partita ma episodi ed errori individuali lo condannano alla sconfitta. La squadra di Di Francesco, su cui a inizio campionato c’erano parecchi dubbi, avrebbe meritato almeno il pareggio.

Il Milan fa suo il terzo posto

Il terzo posto è ormai affare di Pioli che spera anche di avvicinarsi alla vetta della classifica. Domani, il risultato perfetto per il tecnico del Milan sarebbe un pareggio. Così si porterebbe a soli 6 punti dal primo posto. Il quarto posto è distante, al momento occupato dall’Atalanta, è distante 13 punti. Domani poi ci sarà lo scontro diretto proprio tra la Dea e la Lazio. Un match che, a seconda del risultato, potrebbe anche aiutare il Napoli.

Terzo gol consecutivo di Jovic

Jovic il salvatore del popolo rossonero. Ancora una volta a risolvere la situazione ci pensa Luka Jovic. L’attaccante tanto bistrattato da cronisti e opinionisti (anche un po’ da Pioli), adesso è l’uomo che risolve le situazioni più spinose. Terzo gol di fila per lui, quattro gol totali in campionato.

Pioli su Jovic:

«Jovic è un giocatore decisivo, non sta avendo tanto minutaggio ma sfrutta benissimo quello che gli concedo, è un giocatore di qualità. Ma non è stato solo merito di Luka. Abbiamo cominciato la partita così così, siamo andati sotto ma la reazione e il carattere ci ha dato la possibilità di vincere una partita difficile e complicata».

ilnapolista © riproduzione riservata