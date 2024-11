Goggia, confermate le fratture: nel pomeriggio l’intervento (Gazzetta)

L’atleta si è infortunata in allenamento questa mattina sulla pista Casola Nera, è caduta inforcando con la gamba destra una porta in curva.

La Gazzetta anticipa la brutta notizia. Sofia Goggia ha subito la frattura di tibia e perone a seguito di una caduta avvenuta in mattinata durante l’allenamento. I risultati degli accertamenti eseguiti hanno confermato le fratture. Nel pomeriggio la sciatrice verrà operata.

Scrive la Gazzetta:

“L’infortunio è apparso subito serio, immediatamente si è parlato di sospetta frattura di tibia e perone. Trasportata a Milano in elicottero per le visite. Alle 12.45 è entrata in clinica per gli accertamenti radiologici. Il dott. Panzeri, all’arrivo in clinica, ha spiegato di aver «parlato al telefono con Sofia, mi ha detto di avere male a gamba e caviglia destre ma devo vedere gli esami. Si teme la frattura, è la paura di noi tutti, ma a volte le sensazioni dell’atleta sono diverse dal riscontro degli esami». Poco dopo le 14 la conferma della necessità di un intervento chirurgico per sistemare le fratture alla gamba, confermate dagli esami”.

Infortunio in allenamento per Sofia Goggia, a rischio la stagione

Finisce la stagione di Sofia Goggia. Impegnata in un allenamento tecnico sulla pista Casola Nera in vista della prova di gigante a Soldeu (Andorra) nel prossimo fine settimana, è caduta inforcando con la gamba destra una porta in una curva verso destra.

Il rischio adesso è di compromettere la propria rincorsa verso i Mondiali 2025 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La Federazione Italiana Sport Invernali fa sapere che si tratta di una brutta caduta per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra è stata soccorsa e, stando a quanto fa sapere l’ufficio stampa della Federazione sport invernali, sta raggiungendo Milano dove effettuerà degli accertamenti e sarà valutata l’entità dell’infortunio.

Goggia: «Sono sempre molto autocritica, dovrei guardare con più fierezza a me stessa»

Sofia Goggia, campionessa di sci, ha rilasciato una lunga intervista a “TuttoSport“.

Sofia, quant’è forte e conta la connessione con se stessa, come persona?

«Fondamentale. Quando ho delle giornate in cui sono disconnessa, è come se fossi dissociata, quando invece sono lucida in ogni gesto che faccio, sono connessa con me stessa. Sostanzialmente ci sono volte in cui sono più convinta di me stessa e altre in cui lo sono meno».

E come fa quando non lo è o non ci riesce?

«Se è una giornata no lo capisco subito quando mi alzo. In quel caso cerco di attuare il mio protocollo per rimettermi in equilibrio e focalizzarmi sulle cose giuste da fare. Che poi significa provare le emozioni giuste».

In effetti l’abbiamo vista piangere: Sofia così dura in pista e così fragile fuori.

«Penso di essere una ragazza che vive molto tutto quello che fa con intensità. Forse per quello arrivo alla gente. In me l’euforia e la felicità per una vittoria sono molto meno alte nel loro picco rispetto al dolore di una gara andata male per non essere riuscita ad esprimersi come volevo o non essere riuscita ad essere me stessa. Quel giorno ad Altenmark avevo davvero dei fantasmi che mi tormentavano».

ilnapolista © riproduzione riservata