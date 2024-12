Dionisi, esonero vicino. Ballardini e Semplici tra i possibili sostituti

Dopo la sconfitta contro l’Empoli il tecnico rischia la panchina. La dirigenza del Sassuolo deciderà nelle prossime ore

Nuovo cambio di panchina in Serie A, Alessio Dionisi, l’allenatore del Sassuolo rischia l’esonero. La sconfitta dei neroverdi in casa contro l’Empoli, la quinta nelle ultime sei partite di Serie A, potrebbe essere decisiva per arrivare definitivamente al cambio in panchina. L’esonero appare molto probabile.

Dionisi, esonerato vicino

Dopo la sconfitta lui stesso si era assunto tute le responsabilità: «Non sono nato ieri, faccio l’allenatore da 10 anni e mi assumo responsabilità. I ragazzi sono vivi, la partita lo dimostra altrimenti non la riprendi due volte. Siamo un blocco unito. Ma certe valutazioni non devo farle io. E’ già iniziato un mini campionato, questo era uno scontro diretto e lo abbiamo perso».

Il Sassuolo è a quota 20 punti e si trova al 17esimo posto della classifica di Serie A, la dirigenza prenderà una decisione definitiva a breve. I possibili nomi per sostituirlo, secondo Gianluca di marzio potrebbero essere Ballardini e Semplici, ma il primo ha un contratto importante e lungo ancora in essere con la Cremonese. Fabio Grosso era stato sondato nelle scorse settimane, quando Dionisi sembrava a rischio prima della partita col Torino, ma i discorsi non sono più proseguiti. Al momento nessun contatto con Luca Gotti e Marco Giampaolo.

