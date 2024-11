De Rossi dimostra che la Roma ha qualità. Sabato il vero esame: arriva l’Inter (Gazzetta)

Ieri vittoria larga e convincente contro il Cagliari dopo Verona e Salernitana. Sabato contro la squadra di Inzaghi si capirà se è vera gloria

De Rossi dimostra che la Roma ha qualità. Sabato il vero esame: arriva l’Inter. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Tre su tre, e sempre meglio. La Roma infila la terza vittoria consecutiva e si riavvicina alla zona Champions, a un punto dall’Atalanta quarta, e lo fa mostrando altri passi avanti nello sviluppo del gioco, nelle conoscenze, nelle intenzioni. Vero che Daniele De Rossi non poteva avere un inizio più morbido, incrociando solo i bassifondi della classifica – Verona, Salernitana, Cagliari del vecchio maestro Claudio Ranieri, abbracciato con affetto prima del via e poi schiaffeggiato sul campo – ma la metamorfosi della squadra giallorossa è clamorosa. A lungo si è parlato di una Roma senza qualità, incapace di sviluppare gioco per mancanza di piedi fini. Invece la qualità c’è, e pure tanta. E questa versione la esprime tutta.

La luna di miele derossiana continua ma gli avversari morbidi sono finiti: sabato c’è l’Inter, che ha una forza d’urto elevatissima e proporrà quesiti impegnativi a DDR. Lì si capirà se i progressi sono vera gloria.

De Rossi: «Mourinho voleva una squadra di banditi, io vedo giocatori con personalità»

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, torna a parlare in conferenza stampa prima della sfida contro la Salernitana. De Rossi ha preso il posto dell’esonerato Mourinho e alla prima contro il Verona ha giocato un buon primo tempo. Contro la squadra di Pippo Inzaghi il secondo test di questa sua nuova avventura. Il tecnico giallorosso recupera Dybala, Mancini, Huijesn e Aour. Le parole del tecnico riportate da Tmw.

Daniele De Rossi in conferenza stampa

Il valore di Sinner:

«Lo sport italiano arriva sempre nell’elité degli sport mondiali, fa il giro del mondo che Sinner sia in finale, è educato, pulito, sembra una bella persona perché non lo conosco, ma esportiamo un grande campione. Sono stato in vacanza con mia moglie a New York, mettevamo la sveglia per vederlo. Ci sono tante cose da fare oggi e non potrò guardarlo purtroppo».

Qualche recupero rispetto all’ultima gara? C’è una data per il ritorno di Smalling? Le gerarchie in porta?

«Le gerarchie in porta le ho decise quando sono arrivato, penso che Rui Patricio abbia parato molto bene e una partita non cambia la mia opinione, il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite che poi non sono eterne. Svilar lo conoscevo meno ma mi ha impressionato per completezza, un errore non cambia l’opinione che ho di Rui Patricio, ha salvato tante partite ed è concentrato su ciò che dovrà fare domani. Su Smalling dico che si sta allenando insieme a Kumbulla, stanno facendo il loro percorso, lo staff medico lo monitora quotidianamente, mi sembra siano sciolti nei movimenti, forse dalla settimana prossima faranno qualcosina con noi ma non so quanto potrà tornare in campo, sono infortuni lunghi».

De Rossi su Salernitana-Roma:

«Sarà difficile, le squadre che devono salvarsi danno sempre qualcosa di più nel ritorno. Non ho mai giocato a Salerno, sono curioso, avranno una spinta in più ed è un peccato non poterla avere in trasferta. Giocheremo anche per loro. La Salernitana ha un bravo tecnico e tanta qualità in fase offensiva, dovremo stare tanto attenti, hanno giocatori esplosivi e vecchietti come Candreva e Fazio, non so se lui ci sarà. A bocce ferme non pensavo di trovare la Salernitana così in basso, hanno una rosa importante, hanno perso all’ultimo contro Napoli e Juventus, pareggiavano 0-0 con l’Inter prima di Lautaro, hanno battuto la Lazio, ma andiamo lì per vincere la nostra partita».

La soluzione di De Rossi per superare il problema trasferte:

«Mourinho diceva che voleva una squadra di banditi, ma devi chiedere a lui cosa abbia riscontrato. Io vedo giocatori con personalità, se faccio un passo indietro e penso a loro dico che ci hanno portato in finale in Europa, Spinazzola e Cristante hanno vinto un Europeo in casa dell’Inghilterra. Sono fasi della stagione dove si è così, mi piace lo slogan squadra di banditi perché nel calcio serve essere spigolosi e avere le caratteristiche per vincere anche in maniera sporca. Credo di avere una grande squadra e dal punto di vista della personalità non peccano».

Il ruolo di Cristante:

«È un pilastro della nostra squadra. All’epoca l’ho elogiato perché è un professionista serio, è un giocatore forte e continuo a essere affascinato da Bryan. Cambiano le caratteristiche con lui in campo, cambiano alcune geometrie, forse Paredes ha più qualità e Cristante più dinamismo, cambia quando cambi giocatori. Anche davanti, un conto se gioca Lukaku o Dybala oppure Belotti, ma la nostra idea di gioco non cambia perché abbiamo giocatori di personalità e con dinamismo».

Le condizioni di Dybala, Mancini, Huijsen e Aouar?

«Dybala è sembrato che stesse bene, si è allenato al 100% e lo vedo un po’ più brillante rispetto alla prima settimana. Dean sta bene, anche se ieri abbiamo fatto relativamente poco ma penso partirà con noi. Mancini sta bene, mi è piaciuto la sua partecipazione a quello che abbiamo proposto, mi è piaciuto come si sia buttato nella mischia. Aouar torna da una Coppa d’Africa, è allenato. Mi ha raccontato che ha dormito poco causa spostamenti vari, era un po’ sballottolato il primo giorno ma è pronto per giocare».

Si è visto già qualcosa in più rispetto alla Roma di Mourinho. Merito dei ragazzi che sono particolarmente ricettivi?

«Un ritiro precampionato e un lasso di tempo più lungo ti aiutano tanto a far entrare dei contatti. Qui devi andare a botta sicura, sperando che certe cose già le sappiano. Quindi il merito è loro, nessuno può permettersi di toccare i miei ragazzi della Spal. Continuo ad amarli e sentirli come quando li allenato. Questi invece sono giocatori fatti e formati, sanno tante cose calcisticamente, hanno qualità incredibili.

Se con la Spal abbiamo visto qualcosa dopo 3-4 partite e li ringrazio sempre, ma lì ero anche io troppo inesperto, qui invece sono tanto ricettivi e tanto pronti. Se vedete belle partite è merito loro, poi sono stati allenati da un allenatore forte per 3 anni. Non li abbiamo presi dall’oratorio, io do giusto qualche idea che può aiutarci. Loro sembra che gradiscano queste idee, ma ci vuole tempo per far vedere un’impronta. Il tempo aiuta, soprattutto senza partite decisive ogni 4-5 giorni».

