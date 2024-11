Cannavaro: «Hanno abbattuto e rifatto il Bernabeu, perché il Maradona e San Siro no?»

Intervista a UTrendTv: «L’Italia è molto molto indietro, i Mondiali del 90 furono un’occasione persa. Non si fanno ricavi solo con i diritti tv»

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista esclusiva a uTrendTv, il nuovo canale lifestyle della piattaforma SamsungTvPlus, a margine della sua presentazione come ambassador di un noto brand USA di calzature, in cui ha parlato di vari temi, dal ciclismo agli stadi.

Cannavaro e la passione per la bici

«Da quando ho smesso di giocare e allenare studio e guardo molte partite, mi dedico alla famiglia e mi godo i week end. Mi piace andare in bicicletta purtroppo in Italia non abbiamo una cultura della bici, nell’immaginario collettivo un ciclista è solo uno che ti rallenta a cui suonare il clacson. Io ovunque vado porto la bicicletta. È chiaro che è uno sport pericoloso e bisogna far capire alla gente che la distanza di sicurezza è fondamentale»

La questione degli stadi italiani

«La fissa dello stadio nuovo è fondamentale per la crescita del nostro calcio, siamo l’ultimo Paese a non avere le stadi adeguati. Abbiamo perso l’opportunità con Italia90 perché facemmo tutti gli stadi con le piste. Adesso siamo molto ma molto indietro, anche perché lo stadio ti genera un ricavo che puoi investire nei giocatori e nei settori giovanili. Se invece pensi di fare solo i ricavi con i diritti tv o il botteghino fai fatica. Se il San Siro chiude non mi fa male, e se il Maradona chiude non mi fa male, perché si possono fare altre attività in questi stadi. Resta il fascino che hanno, però se all’estero hanno buttato a terra Wembley e hanno rifatto il Bernabeu e tanti altri, non vedo perché non possiamo rifare i nostri».

Il centro Paradiso l’ho acquistato perché è una struttura dove ho realizzato i sogni, ho intenzione di farlo rivivere, di farci una scuola calcio e dei campi dove si possa giocare. Ho il progetto di riportare il calcio in un centro che è stata la casa di Maradona e del Napoli, ma soprattuto la mia casa dove ho iniziato a giocare a certi livelli. Il nome resterà sempre lo stesso»

