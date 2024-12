Ambrosini: «Anche Spalletti in Europa preferiva Olivera a Mario Rui»

A Prime: «Il Barcellona è fatto per andare ad attaccare e vuole che il Napoli non faccia la partita, sono due squadre fatte per giocare»

A Prime commentano le formazioni scelte per la sfida di questa sera tra Napoli e Barcellona. A sorpresa Calzona ha scelto di schierare Olivera al posto di Mario Rui

Olivera preferito a Mario Rui

Massimo Ambrosini commenta così: «Anche Spalletti preferiva Olivera in Europa perché forse serve forza fisica e gamba»

Sul Barcellona «Il Barcellona è fatto per andare ad attaccare e vuole che il Napoli non faccia la partita, sono due squadre fatte per giocare»

Le scelte di Calzona per il Barcellona

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gudogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

«È successo tutto talmente un fretta che sono entrato in un frullatore. Da ieri sono tornato sul campo e mi sono tranquillizzato, ora sono nel mio mondo. Cosa mi aspetto dalla squadra? Fare la partita, perché abbiamo i mezzi per farlo e mi aspetto questo. Incontriamo una squadra forte ed andremo in sofferenza, ma dovremo essere squadra e fare la partita»

Mi ispirerà più a Sarri o Spalletti? «Ho avuto tre maestri, compreso Di Francesco che stimo tantissimo. Quello che cerco di portare in campo c’é tanto del loro calcio, quindi sarà un mix»

Su Osimhen: «È tornato dalla Coppa d’Africa e chiaramente mi aspetto tanto da lui, è un top player mondiale. L’ho visto bene e me l’ha garantito, quindi mi aspetto tanto»

Su De Laurentiis: «Non c’è problema, il presidente è stato carinissimo e sereno con me. Non mi ha chiesto niente di particolare, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e sa benissimo come la vedo io. Se vuole venire nello spogliatoio può venire»

ilnapolista © riproduzione riservata