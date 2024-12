Abodi: «Stadio Maradona a Euro2032? C’è tanta concorrenza»

Il ministro: «C’è una norma che prevede l’assegnazione del diritto di superficie a un promotore di un’iniziativa di ristrutturazione. Se il Calcio Napoli elaborerà una proposta, sono convinto che si troverà una soluzione con l’amministrazione»

Abodi, ministro per lo sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli stadi che ospiteranno gli Euro2032. Lo ha fatto a margine della conferenza stampa di presentazione del campionato europeo Cadetti e Giovani di scherma.

Abodi sul Maradona in Euro2032

«Noi dovremo decidere quali saranno i 5 stadi che ospiteranno gli Europei del 2032. Alcune mi sembrano abbastanza definite come sedi, credo siano Roma, Torino e Milano. Ne mancano due e c’è una corsa con tanti concorrenti. Nella rosa delle città pretendenti a ospitare la rassegna continentale c’è anche Napoli? Del Maradona ne abbiamo parlato tante volte: è uno stadio di proprietà del Comune che utilizza il Calcio Napoli. Io per ora assisto, pronto a dare tutti i supporti che possiamo dare, ma ci vogliono le volontà».

Serve la volontà di ristrutturare lo stadio

«Secondo me ci sono dal punto di vista dell’amministrazione comunale, il Calcio Napoli vuole uno stadio sicuramente futuribile. Adesso però bisognerà cercare di trovare una soluzione veloce, anche perché la decisione del 2026, per gli Europei del 2032, è davanti, sembrano due anni, ma due anni passano in un giorno, quindi anche oggi è un’occasione per parlarne. C’è una norma che è stata ulteriormente migliorata e che prevede l’assegnazione del diritto di superficie a un promotore di un’iniziativa di ristrutturazione e di riqualificazione di un interno sportivo, come il Maradona. Se il Calcio Napoli, come sono convinto farà, elaborerà una proposta, io sono convinto che si troverà una soluzione con l’amministrazione».

«Occasione per parlare con De Laurentiis? Oggi non c’è, credo che sia occupato, ma il sindaco Manfredi con lui ha un rapporto stretto, costante, di grande stima e collaborazione, quindi penso che ne parleremo».

