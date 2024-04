Youcef Atal condannato a 8 mesi dopo il video di odio contro gli ebrei

Rmc Sport: multa di 45.000 euro per il calciatore del Nizza, che potrà presentare ricorso entro 10 giorni.

Il difensore del Nizza Youcef Atal aveva diffuso a fine novembre un video che invocava una “giornata nera per gli ebrei”. Oggi è arrivata la decisione della Corte in merito. Rmc Sport scrive:

“Condannato il giocatore del Nizza a 8 mesi di carcere con una semplice sospensione condizionale della pena. Multa di 45.000 euro. Youcef Atal ha 10 giorni di tempo per presentare ricorso”.

LE PARISIEN AVEVA SCRITTO DI LUI:

La procura di Nizza ha annunciato, quasi subito, l’apertura di un’indagine preliminare per apologia al terrorismo. Un’altra indagine, aperta sempre per “provocazione all’odio o alla violenza basata su una specifica religione”, è stata affidata alla polizia giudiziaria di Nizza. Secondo Nice Matin , alla fine è stata mantenuta l’accusa di “provocazione all’odio razziale per motivi religiosi.

IL CALCIATORE SI ERA SCUSATO SU INSTAGRAM:

Sono consapevole che la mia pubblicazione ha scioccato diverse persone, cosa che non era mia intenzione, e me ne scuso. Vorrei chiarire il mio punto di vista senza alcuna ambiguità: condanno fermamente ogni forma di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime. Non sosterrò mai un messaggio di odio. La pace è un ideale in cui credo fermamente.

NEL 2019 ERA STATO VICINO AL NAPOLI:

Cormezz: Giuntoli studia Youcef Atal, esterno classe ’96 del Nizza e della Nazionale algerina. Il calciatore è valutato intorno ai 25 milioni dalla società francese, ma ha un ingaggio molto basso che potrebbe risultare conveniente per il Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata