Torino-Napoli 3-0, gli azzurri cancellano la consueta conferenza stampa

Dopo la disastrosa sconfitta per 3 a 0 contro il Torino, il Napoli, cancella la conferenza stampa post partita

Torino-Napoli 3-0, il Napoli cancella la conferenza stampa

Dopo la disastrosa sconfitta per 3 a 0 contro il Torino, il Napoli ha deciso che nessuno interverrà in conferenza stampa al termine del match. Una decisione persa molto probabilmente per tutelare i dirigenti e cercare di limitare le polemiche considerando che sia durante la partita che dopo i tifosi hanno duramente contestato la squadra. Dapprima con fumogeni e cori, tanto che l’arbitro Mariani è stato più volte costretto a fermare la gara.

La contestazione dei tifosi

Dopo la terza rete parte una dura contestazione dei tifosi azzurri che lanciano dei fumogeni in campo e costringendo l’arbitro Mariani a fermare più volte il gioco.

Visibile la rabbia dei tifosi presenti a Torino che cantano a squarciagola contro i calciatori del Napoli

“Andate a lavorare”,

Vaffanculo allo scudetto meritiamo più rispetto”

“De Laurentiis noi vogliamo gente che lotta”

Chiara dunque la volontà dei tifosi di schierarsi con il proprio presidente e contestare invece le prestazioni dei calciatori rei, a loro avviso, di non impegnarsi come dovrebbero per vincere e portare a casa risultati.

Pioggia di fischi al grido di “Meritiamo di più” per i giocatori del Napoli sotto il settore ospiti dopo la pesante sconfitta sul campo del Torino.

ilnapolista © riproduzione riservata