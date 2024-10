Napoli-Salernitana, al 45’ è 1-1. In curva la contestazione contro la squadra

La Salernitana in vantaggio al 29′ con un gran gol di Candreva. In pieno recupero, il rigore trasformato da Politano. Lo striscione: “Chi non se la sente saluti con dignità”

Al termine del primo tempo, poco da dire sul derby campano Napoli-Salernitana. Il Napoli ha necessità dei tre punti, in caso di sconfitta la posizione di Mazzarri potrebbe diventare maggiormente precaria.

Al fischio d’inizio il Napoli mantiene il controllo della palla, la Salernitana si chiude. Il primo vero squillo arriva al 29’, quando la squadra di Pippo Inzaghi passa in vantaggio. Cross respinto corto da Cajuste, la palla rimane nei piedi della Salernitana, arriva a Candreva che aggira Politano al limite dell’area e con un tiro a giro batte Gollini.

Il Napoli continua ad attaccare a testa bassa. Al 49’ arriva il pareggio del Napoli su rigore di Politano. Simeone atterrato in area (contatto simile al rigore concesso al Verona la scorsa giornata). L’arbitro prima lascia proseguire, poi, richiamato dal Var, va a vedere l’azione al monitor.

Nessun dubbio sul contatto. L’arbitro Marinelli indica il dischetto e Politano trasforma. In curva i tifosi hanno voluto manifestare la loro insoddisfazione per le prestazione della squadra con uno striscione. Lo stesso recita: “Chi non se la sente saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città“.

Sa segnalare un cambio tattico operato da Mazzarri dopo il vantaggio della Salernitana. Dopo il gol di Candreva, il Napoli è passato a una sorta di 4-2-3-1 con posizioni molto mobili. In fase di possesso palla, Mario Rui sale fin sulla linea degli attaccanti, dietro a Simeone si scambiano a turno le posizioni Kvaratskhelia, Politano e Cajuste (o Gaetano). Dietro rimane Lobotka ad amministrare e in difesa schieramento quasi a tre con Di Lorenzo che rimane più basso rispetto al suo opposto, in compagnia di Rrahmani e Juan Jesus.

Napoli-Salernitana, le formazioni: Zielinski out, giocano Gaetano e Simeone

Napoli-Salernitana. Ecco come gioca il Napoli di Mazzarri si schiera con: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Kvaratskhelia, Simeone, Politano.

Meluso: «Osimhen e Kvara sono fraterni amici»

Nel pre-partita di Napoli-Salernitana, il ds del Napoli Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della squadra e del ritiro di questa settimana dopo la sconfitta contro il Torino

«Il ritiro è servito per stare insieme ed avere più tempo per spiegarsi e per lavorare. Nella testa abbiamo questa brutta prova da cancellare, da superare mentalmente facendo tre punti oggi»

Caso Osimhen-Kvara?

«Sono cose private, non entriamo nel merito se non che i due calciatori sono fraterni amici. E’ evidente che delle dichiarazioni dell’agente di Kvara, un po’ fuori dalle righe, possono dare adito ad altro. Sono cose che entrano poche nel nostro spogliatoio. Sicuramente i giocatori si sono già sentiti. Quando Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno con Kvara, c’è davvero un ottimo rapporto tra loro».

