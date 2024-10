Napoli: Olivera ha iniziato a lavorare sul campo, Ostigard di nuovo in gruppo

Ancora nessuna ufficialità sul ritiro deciso da De Laurentiis. Mazzarri continua a preparare a Castel Volturno la sfida di sabato contro la Salernitana

Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, il Napoli prepara la sfida contro la Salernitana. Il derby campano sarà fondamentale per rialzare la testa, il Napoli non è troppo lontano dalla zona Champions ma serve un segnale per cambiare l’inerzia della stagione. Ancora nessuna ufficialità sul ritiro annunciato da Sky, Mazzarri continua il suo lavoro a Castel Volturno sperando di rivedere presto in gruppo anche Olivera che oggi ha iniziato a lavorare in campo. Ostigard di nuovo in gruppo.

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Torino hanno svolto lavoro di scarico.Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo. Ostigard ha lavorato in gruppo“.

Napoli, a Castel Volturno tanti giocatori con il trolley: sul ritiro manca solo l’ufficialità (Sky)

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, da Castel Volturno sul possibile ritiro del Napoli:

«Fino a quando non arriva il comunicato ufficiale ci vuole prudenza. Tutte le indiscrezione raccolte a Castel Volturno vanno in questa direzione, tanti giocatori hanno il trolley al seguito. Dalla Salernitana, con il ritrovo nell’albergo di Pozzuoli. È una decisione di De Laurentiis dopo la settima sconfitta in campionato. Una squadra completamente svuotata. I numeri certificano lo stato di crisi del Napoli di Mazzarri che ha una media punti più bassa di Garcia. I problemi del Napoli non possono però essere accollati solo alle gestioni tecniche, sono stati fatti una serie di errori di cui si è preso la responsabilità De Laurentiis. Una crisi da cui il Napoli deve uscire, è vitale arrivare in Champions, l’aritmetica non condanna il Mapoli, ma quello che si è visto nell’ultimo periodo preoccupa non poco. Sul mercato, Dragusin si sta allontano, è prioritario puntellare la difesa nella speranza che gli attaccanti facciano poi il loro lavoro. Sette sconfitte in questo momento della stagione, l’anno scorso solo una. Non ci si aspettava un crollo di questa portata e ora bisogna correre ai ripari tramite il mercato e questo ritiro. Non è ufficiale ma tutto lascia pensare che si andrà in ritiro. Sarà lungo, 12 giorni circa da stasera fino alla partita contro la Salernitana e poi si parte per la Supercoppa».

