Napoli irriconoscibile, bisogna svoltare adesso (Gazzetta)

A dicembre un solo successo in cinque partite di campionato, tempo per recuperare ce n’è, ma bisogna svoltare adesso

Questo inizio di stagione del Napoli, che scende in campo con lo scudetto in petto, non è stato di certo come ce lo si aspettava. La squadra è partita stentando con Garcia e non è riuscita a svoltare con l’arrivo di Mazzarri in panchina. Il mese di dicembre è stato assolutamente da dimenticare, specie nel finale, e ora è arrivato il momento di svoltare per il Napoli. Anzi, adesso o mai più, come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Napoli, bisogna svoltare

“La missione è chiara: testa bassa, pedalare, tornare a vincere e a segnare. È un Napoli irriconoscibile e non soltanto per la classifica. Il 2023 trionfale si è chiuso come peggio non si poteva: a dicembre un solo successo in cinque partite di campionato, con le ultime tre partite ufficiali consecutive (coppa inclusa) senza gol realizzati.