Napoli in chiusura anche per Nehuen Perez, Ostigard può entrare nell’operazione (Sky)

Dendoncker dell’Aston Villa, arriva domani mattina per le visite mediche. Per Perez si sta definendo l’affare sulla base di 16mln più 2 di bonus

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio parlando degli ultimi colpi di mercato del Napoli

«Per il Napoli sono in arrivo altri due acquisti. Uno è Dendoncker dell’Aston Villa, arriva domani mattina arriva a Roma. Visite mediche a Villa Stuart e poi firma sul contratto. Prestito con diritto di riscatto a 10mln di euro.

Arriva anche Nehuen Perez L’altro acquisto è Nehuen Perez, obiettivo del Napoli da tempo. Il club azzurro sta definendo l’operazione proprio in queste ore. I rapporti tra De Laurentiis e Pozzo sono ottimi, è quindi lui il difensore prescelto. Stanno ancora definendo l’affare sulla base di 16mln più 2 di bonus, forse può entrare Ostigard nell’operazione, anche se il giocatore ha già un accordo col Genoa»

Il commento di Paolo Condò: «Siamo oltre la boa. La scorsa estate sono stati conservati i pilastri dello scudetto e sembrava la garanzia e non lo è stata. Viene da chiedersi perché non ci abbia pensato prima, speriamo che funzionino»

Notizia confermata anche da Fabrizio Romano su Twitter. Il giornalista esperto di calciomercato cita come fonte David Ornestain, giornalista di The Athletic. Dendoncker sarebbe un altro belga che si unisce al Napoli dopo Ngonge. A centrocampo l’obiettivo è Mangala, altro giocatore belga. Il difensore ha totalizzato in stagione appena 15 presenza in tutte le competizioni con l’Aston Villa. Solo otto presenze in Premier League con un gol nell’Aston Villa di Unai Emery che sta stupendo tutti in campionato.



