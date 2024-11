Napoli, il difensore è ancora lontano: Theate è l’obiettivo ma costa troppo (Gazzetta)

La trattativa con Perez dell’Udinese dovrebbe comprendere anche l’Atletico Madrid. Si spera in un esubero last minute della Premier

Napoli, il difensore è ancora lontano: Theate è l’obiettivo ma costa troppo. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

Theate resta a oggi l’obiettivo numero uno per la difesa ma il Rennes chiede 25 milioni per la cessione. Troppi per il Napoli, che comunque continua a trattare sperando in un sostanzioso sconto. Anche perché l’alternativa al belga resta Nehuen Perez dell’Udinese, per cui i contatti vanno avanti da settimane. Ma questa è una trattativa molto complicata, per diverse ragioni: al di là del costo del cartellino, ci sarebbe un diritto di recompra a favore dell’Atletico per la prossima estate e quindi, nel caso, si dovrebbe trattare anche col club di Madrid. Perez, argentino, sogna di giocare nello stadio del mito Maradona e attende sviluppi, ma l’Udinese non vorrebbe cederlo adesso e soprattutto dovrebbe trovare in poco tempo un’alternativa. Tutto complesso. Sullo sfondo resta la speranza di arrivare a fine mese con la possibilità di arrivare a qualche esubero di lusso dalla Premier come Chalobah (Chelsea) o Kiwior (Arsenal), mentre dalla Francia danno per fatto un accordo per Oumar Solet del Salisburgo, che il club azzurro però smentisce.

Napoli, offerta al Rennes per Theate (Corsport)

“È partita un’offerta per Theate del Rennes, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi o anche no: il Napoli sta cercando in giro per l’Europa, per non ritrovarsi scoperto se non dovesse esserci l’accordo con i francesi, e al fianco di Nehuen Perez (23) dell’Udinese nascono altre idee. La prima: Lilian Brassier (24) che piace anche al Milan e che che dunque rappresenterebbe una sfida all’ultimo euro; la seconda, questa più intrigante, conduce invece a Trevoh Chalobah (24) del Chelsea, fratello minore di Nathaniel (29) che a Napoli ci ha giocato nel 2015. E comunque, nell’attesa di sapere cosa voglia fare il Rennes con Theate, il mercato sta lì, aspettando il mediano”.

